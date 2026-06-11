Nekonečný boj s plameňmi na skládke odpadu: Požiar sa neustále vracia a zamestnáva desiatky hasičov

SVIDNÍK - Hasiči zasahujú pri skládke odpadu v katastri obce Šemetkovce v okrese Svidník, kde bolo vo štvrtok dopoludnia opätovne nahlásené dymenie po predchádzajúcich požiaroch. Na mieste zasahuje osem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) so štyrmi kusmi techniky zo Svidníka a z Humenného. Požiar je lokalizovaný. Uviedla to vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Jana Dzurišinová.
Ako uviedla, požiar skládky odpadu v katastri obce Šemetkovce bol na operačné stredisko ohlásený v utorok (9. 6.) o 12.56 h. Po prvotnom prieskume na mieste zásahu si veliteľ zásahu vyžiadal ďalšie hasičské jednotky s cisternovou technikou.
„Celkovo zasahovalo 19 príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ vo Svidníku (z hasičskej stanice Svidník a Stropkov) a záchrannej brigády HaZZ v Humennom s piatimi kusmi cisternovej techniky. Na likvidácii zásahu sa podieľali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce Chotča s jedným ďalším zásahovým vozidlom. Príslušníci požiar likvidovali troma C prúdmi a jedným vysokým tlakom za použitia dýchacích prístrojov. Vo večerných hodinách bola zásahová jednotka posilnená o jednotku DHZ mesta Svidník, ktorá zabezpečila napĺňanie cisternových vozidiel vodou z vonkajšieho zdroja z potoka,“ uviedla Dzurišinová s tým, že zásah bol ukončený krátko po polnoci.
Opätovné rozhorenie
Následne hasičská jednotka v skorých ranných hodinách z dôvodu opätovného rozhorenia uhasila lokálne ohniská s jedným cisternovým vozidlom. V stredu (10. 6.) predpoludním bolo podľa Dzurišinovej ohlásené znovurozhorenie požiaru skládky odpadu. Zasahovalo 12 hasičov zo Svidníka, z Bardejova, Prešova a zo záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Aj pri tejto udalosti boli nasadení členovia DHZ mesta Svidník.
„Hasičská jednotka požiar likvidovala viacerými C prúdmi a lafetami so štyrmi cisternovými vozidlami. Na mieste požiaru bol použitý aj hasičský robot Colossus a požiarovisko bolo monitorované hasičským dronom. Zásah bol ukončený v neskorých večerných hodinách,“ priblížila Dzurišinová.
Vo štvrtok o 11.45 h bolo podľa jej slov opätovne nahlásené dymenie na skládke po predchádzajúcich požiaroch. „Momentálne zasahuje osem príslušníkov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej stanice Svidník a zo záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Požiar je lokalizovaný,“ dodala Dzurišinová.