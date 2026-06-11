PS a KDH zvolávajú parlamentné výbory: Žiadajú jasné vysvetlenie pre stavbu nemocnice v Prešove

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) spoločne zvolávajú Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Osobitný kontrolný výbor NR SR pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe prešovskej nemocnice. Zástupcovia hnutí o tom informovali vo štvrtok na tlačovej konferencii v NR SR.
Podpredseda PS a predseda výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek poukázal na tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), že niektoré aspekty prešovskej nemocnice fungujú v utajenom režime. „To ale neznamená, že sa pán minister môže vyhnúť parlamentnej kontrole. Na pôde nášho výboru vieme povedať presne tie veci, ktoré sú utajované. Tejto nemocnici musíme a aj budeme venovať mimoriadnu pozornosť,“ zdôraznil Valášek. Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) pripomenul päť oblastí zlyhaní pri prešovskej nemocnici.
„Prvé dve sú pokazené verejné obstarávania a samotná sfušovaná stavba, ktorá sa omešká nevedno o koľko. Tretia oblasť je neuveriteľné predraženie nemocnice, pričom stále nemáme odpovede na to, aká veľká bude jej cenovka. Otázky zostávajú aj ohľadom predraženého a nekompetentného stavebného dozoru. Piatou oblasťou, na ktorú sa budeme pýtať, je financovanie nemocnice ako takej. Visí nám tu vo vzduchu nevyčerpaných 200 miliónov eur z plánu obnovy a minister neodpovedá, čo s nimi bude,“ povedal Dvořák s tým, že sú to zároveň dôvody, pre ktoré odvolávajú ministra Kaliňáka.
Výzva na diskusiu s odborníkmi
Poslanec NR SR František Majerský (KDH) na tlačovej konferencii upozornil, že minister Kaliňák odmieta chodiť do diskusie s odborníkmi na zdravotníctvo a vyhýba sa diskusiám o prešovskej nemocnici. Opozícia sa preto rozhodla vziať ministra za slovo, keďže sám v minulosti deklaroval, že nemá problém poslancov a odborníkov do prešovskej nemocnice pozvať. Cieľom je presunúť rokovanie priamo do regiónu a skontrolovať situáciu na mieste.
„Berieme jeho slová vážne, keďže povedal, že nemá problém nás pozvať do prešovskej nemocnice. Preto za zdravotnícky výbor budeme zvolávať zdravotnícky výbor, ktorý chceme, aby bol v Prešove, aby nám všetky možné veci, ktoré nášmu výboru môže ukázať, nám ukázal,“ dodal František Majerský s tým, že návrh na zvolanie zdravotníckeho výboru podávajú už vo štvrtok.
Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby pre kontrolu kvality prác na nosných prvkoch stavby. Po ukončení spolupráce s dovtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe novej nemocnice.