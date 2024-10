Desperado neprestáva ŠOKOVAŤ: Ďalší hviezdni kamaráti... STALLONE a SEAGAL mu vraj dávali tréningy!

Desperado (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Kto by si ho nepamätal? Na Slovensku azda existuje len málokto, kto by nepoznal Desperada z prvej série reality show VyVolení! Patril predsa k najvýraznejším osobnostiam jojkárskej šou!

Desperado, vlastným menom Roland Ricco (49) sa dostal do povedomia Slovákov vďaka svojej účasti v šou VyVolení. Azda každý má ešte v čerstvej pamäti jeho stretnutie s "mŕtvou" mamou. On si však ešte dlho po konci šou užíval záujem ľudí. „Časy boli naozaj skvelé, lebo ľudia mali záujem či už ma vidieť, či sa so mnou odfotiť... Chodil som po akciách po celom Slovensku, kde som zabával ľudí, čo bola misia a stále je. Chcem ľudí baviť,“ prezrádza Desperado, ktorý prednedávnom doslova šokoval svojou účasťou na tlačovke Fight Night Challenge. Či bude aj zápasiť, je otázne, hoci... „Bol som v Amerike, kde som sa stretol s naozaj zaujímavými ľuďmi, tam som bol asi 3-4 roky. Stretol som Stalloneho alebo Seagala, kde mi dali nejaké tréningy. Vraj mám dispozíciu byť dobrým bojovníkom,“ neprestáva svojimi slovami prekvapovať Desperado.

Po rokoch v Amerike predal byt v Bratislave a presťahovať sa na východ. „Rozhodol som sa, že idem na východ spoznať východniarov, lebo sa hovorí, že sú to dobrí ľudia, že majú otvorené srdcia, že to nie je ako v Bratislave, kde sú ľudia zatvrdnutí. V Košiciach aj pracujem, aj riešim moje súkromné veci, či už šport alebo tanec, ale hlavne moje manželstvo. Som šťastne ženatý, milujem svoju manželku nadovšetko!“ Desperado je ženatý už trinásty rok a na svoju manželku nedá dopustiť.

V minulosti sa pritom pýšil tým, že o neho mali ženy neuveriteľný záujem a spomína sa aj výrok, že spal s 300 ženami. Už niekoľko rokov mu však zrejme stačí jedna žena. „Ja som hľadal a hovorí sa, že kto hľadá, nájde. No a keďže v minulosti mali ženy o mňa záujem, však vidíte, že som veľmi pekný ešte stále ako päťdesiatnik a veľmi príťažlivý, tak v minulosti som bol ešte príťažlivejší a každá žena, ktorá túžila po pekných veciach, tak túžila po mne. Teraz som však šťastný a nepotrebujem žiadnu inú ženu, lebo je to aj o tom dozrení a hlavne o láske. Keď človek zacíti vnútorne tú lásku k človeku. Ani sex tam není treba a garantujem vám, že to je jedna nádherná, krásna vec!“ V rozhovore však vo svojej úprimnosti a otvorenosti zašiel ešte ďalej. Prezradil nielen to, čím mu jeho žena učarovala, ale aj všeličo zo svojho intímneho života!