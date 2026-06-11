VIDEO Česká pornoherečka napadla slovenského speváka: Lietali facky!

BRATISLAVA - Už tento piatok to všetko vyvrcholí v ringu! Celebrity Combat prinesie nabitú kartu plnú kontroverzných súbojov, pričom najväčšiu pozornosť púta historicky netradičný duel medzi Davidom Keyom a Alexou Throat. Po ostrej konfrontácii na tlačovej konferencii a následnej prestrelke na sociálnych sieťach je jasné, že tento zápas bude mať poriadny náboj.
Už tento piatok sa fanúšikovia bojových športov dočkajú ďalšieho galavečera organizácie Celebrity Combat. Tá si aj tentoraz pripravila mimoriadne nabitú kartu plnú zaujímavých mien. Medzi najočakávanejšie duely patrí stret Miriho Vlčeka s Imim Baronom Štefaníkom, ktorí si už niekoľkokrát vymenili štipľavé odkazy.
Veľkú pozornosť púta aj súboj Desperada s Jeffy Boyom. Absolútnou raritou bude tiež zápas Gábora Borárosa proti dvom mužom naraz. Organizácia však zašla ešte ďalej a fanúšikom predstavila duel, aký sa na podobnom podujatí zatiaľ neobjavil. V ringu sa proti sebe postavia slovenský spevák David Key a česká pornoherečka Alexa Throat.
Už počas tlačovej konferencie bolo jasné, že medzi nimi panuje veľké napätie. Atmosféra zhustla hneď na úvod, keď od pornohviezdy dostal 3 facky. Tým sa však ich spor neskončil. Po konferencii pokračovala slovná prestrelka aj na sociálnych sieťach, kde si obaja aktéri nič nedarovali.
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