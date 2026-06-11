Zlyhá systém opäť? Rezort školstva po výpadkoch hasí problémy pred dôležitým dňom

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR si od dodávateľa systému ePrihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. V pondelok 15. júna budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Potvrdili to z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Systém ePrihlášky zaznamenal 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy, technické výpadky. Stránka niektorým rodičom, žiakom i riaditeľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil. „Situáciu priebežne vyhodnocujeme s našimi internými IT odborníkmi a prijímame ďalšie kroky na minimalizáciu rizika podobných výpadkov. Našou prioritou je, aby sa rodičia mohli k informáciám dostať jednoducho, spoľahlivo a bez zbytočného stresu,“ uviedol rezort školstva.
Ministerstvo školstva eviduje 65.151 podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. „Školy majú výsledky k dispozícii a pripravujú sa na vydávanie rozhodnutí o neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia),“ doplnili z rezortu školstva. Výsledky budú zobrazené na online výveske ePrihlášky v priebehu 15. júna.