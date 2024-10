Desperado chce ísť do ringu s MATOVIČOM: Šokujúci dôvod! Naložiť chce aj EXPREZIDENTOVI

Desperado (Zdroj: Ján Zemiar)

Desperado, vlastným menom Roland Ricco si nikdy nebral servítku pred ústa a inak tomu nie je ani dnes. Kontrovezrný exvyvolený sa neváhal na tlačovke k Fight Night Challenge popýšiť skúsenosťami s najväčšími hollywoodskymi hviezdami a divákom poodhalil vymakané lýtka. Na čo všetko sa môžu tešiť ďalej? „To sa dozviete, ak teda naozaj s Fight Night Challenge budem ďalej spolupracovať. Ak sa dám dokopy a pôjdem do toho zápasu,“ naznačuje Desperado svoje odvážne plány.

Už teraz sa však chváli svojou skvelou fyzickou kondíciou a sebavedomie by mu mohli mnohí len závidieť. „Mám naozaj krásne stehná, mám nádherné telo, stále. Na to, že mám 50 rokov, som stále pekný. Je to aj tým, že som šťastný. Robím to, čo ma baví, tým pádom nemusím priberať ani sa trápiť ako iní. Udržiavam sa. Som veľmi sexi na svoj vek.“

Pri otázke, koho by si vedel predstaviť ako svojho súpera, však šokoval aj nás! „Naozaj by som Igora Matoviča vyzval a trošku by som mu naložil. Viem, že je chorý, má psychické problémy a že by ma mohol prekvapiť, že by ma trafil. Tak ozaj jeho, že by sa trošku prebudil. A keď tak potom pána prezidenta...“ vyhlasuje Desperado bez servítky a pridáva meno, koho konkrétne myslí.

Zdá sa, že Desperado má svoje ciele jasne stanovené, no ani on v minulosti nemal vždy takúto formu a sebavedomie. „Pravda, v Košiciach som začal mať problémy. My sme predali reštauráciu, tam som mal problémy rasistického charakteru, preto som odišiel do tej Ameriky. Médiá si vymysleli, že som Róm. Tak som si povedal, keď ma tu nechcete, v Amerike ma milujú. A tak sa aj stalo,“ spomína na ťažké časy a jedným dychom dodáva. „Nešťastný som bol, mal som 120 kíl. Až v Amerike som začal športovať…“

Pozitívny prístup k životu ho však napriek tomu neopúšťa. „Milujem všetkých ľudí na svete, či sú to deti, dospelí alebo starší. Ku každému sa snažím pristupovať srdečne, milo, pomôžem...“ prezrádza Desperado. „Nikdy sa mi nestalo, že by ma niekto napadol, zbil, lebo ľudia pochopia, že tento človek nie je zlý. Takto si to predstavujem celý život – že majme sa radi, neubližujme si a dávajme na seba pozor.“ A čo reality šou? Vrátil by sa ešte pred kamery v podobnom formáte? „My sme sa dohodli, že tam budem dva týždne, a vďaka Bohu, tie dva týždne stačili,“ priznáva so smiechom. V rozhovore však prezradil viac a vyzerá to tak, že predsa len existuje spôsob, akým ho pred kamery dostať! Môžeme sa tešiť na televízny comeback?

