Rivalita u žien? Slovenské herečky v tom majú jasno... Berie nám to energiu!

BRATISLAVA - Rivalita medzi ženami je častou témou diskusií, no čoraz viac hlasov upozorňuje na jej zbytočnosť a negatívny vplyv. Namiesto súperenia sa do popredia dostáva myšlienka vzájomnej podpory, rešpektu a spolupráce, ktorú zdôrazňujú aj známe slovenské herečky Zuzana Vačková, Lucia Hurajová a Ľudmila Mandžárová.
Téma rivality medzi ženami je dlhodobo diskutovaná a často vyvoláva rôzne názory. Mnohé známe osobnosti sa zhodujú v tom, že namiesto súperenia by mala medzi ženami prevládať skôr podpora, rešpekt a vzájomná spolupráca. Ako uviedla Zuzana Vačková, rivalita medzi ženami jej pripadá úplne zbytočná a skôr škodlivá. „Rivalita medzi ženami je úplne zbytočná, berie nám energiu," povedala herečka. Oveľa bližšia je jej predstava prostredia, v ktorom sa ženy navzájom podporujú, povzbudzujú a tešia sa zo svojich úspechov. Súperenie jej preto pripadá skôr smiešne a neproduktívne.
„Mne to príde smiešne, keď ženy tak medzi sebou súperia," dodala úprimne. Podobný pohľad má aj Lucia Hurajová, ktorá vníma rivalitu ako jav prítomný medzi ľuďmi všeobecne, nielen medzi ženami. Zároveň však pripúšťa, že u žien môže mať špecifickú podobu – často sa spája s intenzívnejšími emóciami, napríklad so závisťou, a to aj v situáciách, ktoré si muži možno ani nevšimnú.
Napriek tomu sa snaží vedome vyhľadávať spoločnosť žien, s ktorými si dokáže vytvoriť podporný vzťah. Dôležité je pre ňu prostredie, kde si ženy navzájom pomáhajú, motivujú sa a stoja pri sebe. Svoj postoj jasne vyjadrila aj Ľudmila Mandžárová, ktorá priznáva, že rivalitu v sebe necíti. „Ja tú rivalitu v sebe nemám, to je asi veľmi zlé. Nemyslím si, že by mali ženy medzi sebou súťažiť. Táka súťaživosť vo vzťahoch nie je pekná vec," priznala zase. O rivalite prehovorili kvôli filmu Diabol nosí Pradu 2, kde herečky dabujú hlavné hviezdy. Viac si môžete vypočuť nižšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%