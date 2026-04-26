Ráž otvoril novú cyklotrasu: Chorvátsky Grob prepojili s Čiernou Vodou

BRATISLAVA - V Chorvátskom Grobe v okrese Senec v nedeľu slávnostne otvorili novú cyklotrasu. Tá obec prepojí s obcou Čierna Voda v okrese Galanta. Na otvorení sa zúčastnil aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Dnes sme slávnostne otvorili cyklocestu, ktorá spojí Chorvátsky Grob s Čiernou Vodou. Jeden a pol kilometra dlhá trasa výrazne zlepší život ľuďom z oboch koncov obce. Financovaná bola z plánu obnovy a odolnosti,“ uviedol minister na sociálnej sieti.