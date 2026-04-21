Odkaz Jablonského po sobáši v Let's Dance partnerke Dubayovej: Svadbu budeme mať spolu!

BRATISLAVA - Herec Jakub Jablonský po netradičnom „sobáši“ v šou Let’s Dance prekvapil romantickým odkazom. Svojej partnerke Petre Dubayovej verejne naznačil, že tú skutočnú svadbu plánuje prežiť práve s ňou.
Ešte v nedeľu večer pobavil Jakub Jablonský divákov v Let’s Dance improvizovaným „sobášom“ s tanečnou partnerkou Aničkou Riebauerovou priamo na parkete.
Nechýbal ani symbolický obrad, ktorého sa ujal porotca Ján Ďurovčík a, ako býva zvykom, o vtipné momenty sa postaral aj Richard Genzer. „Keď vás oddáva Ďurovčík, tak to dlho nevydrží,“ zahlásil pohotovo. Na to reagoval samotný choreograf: „Ani nemá. To má byť na tri minúty.“ A s úsmevom následne dodal: „Uzatváram toto viedensko-valčíkové manželstvo v tejto chvíli ešte na ďalšie tri minúty.“
Hoci išlo len o televíznu zábavu, Jablonského slová po šou vyvolali pozornosť. Herec sa už v minulosti netajil tým, že manželstvu sa nebráni, no klasickú svadbu by poňal skôr neformálne. Spolu s Dubayovou navyše vychovávajú malú dcéru Vesnu a je možné, že svadba na obzore. Zdá sa teda, že zatiaľ čo svadba na parkete bola len hrou, tá skutočná by mohla byť už otázkou času.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%