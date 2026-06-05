Čo sa deje vo svetovej metropole? VIDEO Polícia je v strehu kvôli záhadným záberom! TÍTO muži robia čudné veci

NEW YORK - Obyvateľov New Yorku zaskočili neobvyklé zábery zachytávajúce skupiny mužov vychádzajúcich z kanálov uprostred ulíc. Prípad už preveruje polícia, ktorá sa snaží zistiť, čo sa pod povrchom mesta odohrávalo.
Z kanalizácie sa vynorili skupiny mužov
Niekoľko videí zverejnených na sociálnych sieťach vyvolalo v New Yorku vlnu otázok. Na záberoch totiž vidno mužov, ktorí sa objavujú priamo z kanalizačných šácht v rôznych častiach Brooklynu.
Prípady okamžite upútali pozornosť polície. Hoci vyšetrovanie stále pokračuje, úrady zatiaľ zdôrazňujú, že neexistujú žiadne dôkazy o ohrození verejnosti.
Polícia preverovala aj podzemie
Vyšetrovatelia pracujú s teóriou, že osoby zachytené na videách mohli v kanalizačnom systéme hľadať cenné predmety, ktoré sa tam v priebehu rokov dostali.
Ako uvádza NBC News, polícia vyslala do podzemného systému špeciálne jednotky, aby preverili, či za sebou neznámi muži nezanechali podozrivé predmety alebo stopy po nebezpečnej činnosti.
Kontrola však nič neobvyklé neodhalila. Rovnaký záver priniesla aj prehliadka mestského oddelenia ochrany životného prostredia, ktoré spravuje kanalizačnú sieť. Podľa úradov neboli zistené ani žiadne škody na infraštruktúre.
Na ulicu vyšlo sedem mužov
Jedno z najdiskutovanejších videí vzniklo v skorých ranných hodinách. Zábery zachytávajú muža v bielom tričku, ktorý otvorí poklop šachty a následne umožní ďalším siedmim osobám vyjsť na povrch.
Viacerí z nich mali na sebe ochranné kombinézy alebo pracovné oblečenie. Krátko po opustení šachty sa prezliekli a z miesta odišli.
Ďalšia skupina niesla lopaty
Na inom videu, natočenom v ďalšej časti Brooklynu, je vidieť podobnú scénu. Muž v červenom tričku otvorí poklop zvnútra a postupne sa z podzemia vynorí ďalších šesť ľudí.
Najmenej traja z nich mali pri sebe lopaty a viacerí používali čelové svietidlá. Všetko sa odohralo na rušnej ulici za plnej premávky. Polícia zatiaľ nepotvrdila, že oba incidenty spolu súvisia.
Svedok prirovnal mužov k Ninja korytnačkám
Celá situácia zaujala aj miestnych obyvateľov. Jeden zo svedkov, Aki Jakupović, opísal svoj zážitok pre NBC New York pomerne netradične. „Traja chlapi sa pohybovali v zvláštnych oblekoch, otvorili kanalizáciu a vliezli dnu ako Ninja korytnačky,“ povedal. Podľa jeho slov pôsobili podozrivo už pred vstupom do podzemia.
„Pozeral som sa na nich a oni na mňa. Mal som pocit, že nechystajú nič dobré. Potom zmizli pod zemou, zatvorili poklop a bolo to, akoby tam nikdy neboli,“ dodal.
Vyšetrovanie pokračuje
Polícia zatiaľ neeviduje žiadnych zranených ani zadržané osoby. Prípad však naďalej preveruje a snaží sa zistiť, čo bolo skutočným dôvodom opakovaných výprav do rozsiahleho kanalizačného systému pod New Yorkom.
Zábery medzitým naďalej kolujú po internete a vyvolávajú množstvo špekulácií. Odpoveď na otázku, čo presne muži v podzemí hľadali, zatiaľ úrady nemajú.