Jablonský prekvapil svadbou v Let’s Dance: Generálka na sobáš s Dubayovou?

BRATISLAVA - V 7. kole Let’s Dance prekvapili páry improvizované tance, ktoré preverili ich schopnosť rýchlo sa prispôsobiť. Herec Jakub Jablonský s tanečnou partnerkou Aničkou Riebauerovou si zatancovali viedenský valčík, ktorý sa niesol v svadobnej atmosfére. A bola aj samotná svadba! Čo tým naznačil Jablonský svojej partnerke Petre Dubayovej?
Počas včerajšieho večera tanečné páry tancovali dva tance. Ten druhý v poradí bol ich improvizáciou, kde druh tanca aj pieseň sa dozvedeli až počas priameho prenosu. Na celú prípravu, výber kostýmu aj nácvik choreografie mali len šesťdesiat minút.
Herec Jakub Jablonský si spolu s Aničkou Riebauerovou vybral viedenský valčík, ktorý odtancovali na skladbu Benson Boone – Beautiful Things. Ešte pred samotným vystúpením uviedol: „Dostali sme svadobnú pieseň, obliekli nás do svadobného, tak nás oddáš?“ opýtal sa porotcu Jána Ďurovčíka, ktorý bez váhania vstal a pristúpil k dvojici.
Ako už býva zvykom, situáciu s humorom okomentoval český porotca Richard Genzer: „Keď vás oddáva Ďurovčík, tak to dlho nevydrží,“ zahlásil pohotovo. Na to reagoval samotný choreograf: „Ani nemá. To má byť na tri minúty.“ A s úsmevom následne dodal: „Uzatváram toto viedensko-valčíkové manželstvo v tejto chvíli ešte na ďalšie tri minúty.“
Tu sa natíska otázka, či táto improvizovaná „svadba“ nebola akousi generálkou pred ozajstným sobášom so svojou partnerkou, herečkou Petrou Dubayovou. Pár spolu vychováva aj osemmesačnú dcéru Vesnu. Jakub sa netají tým, že manželstvu sa nebráni, no predstavy o klasickej svadbe ho veľmi neoslovujú. Podľa jeho slov ho neláka tradičný kostol ani prezdobená hostina. Skôr si vie predstaviť uvoľnenú oslavu niekde v prírode, napríklad na lazoch pri lese, kde by hostia prišli oblečení podľa vlastného vkusu. Celá udalosť by sa podľa neho niesla v duchu trojdňovej oslavy lásky.
Aj napriek minimálnemu času na prípravu pôsobil tanečný pár počas tanca na parkete veľmi zohrato a profesionálne. Nebolo takmer vôbec vidieť, že mali na nácvik len hodinu. Ich výkon si vyslúžil opakovaný potlesk publika priamo počas tanca.
