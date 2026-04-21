Ráchel Karnižová ako klasická nevesta? Omyl! Svadba v mini striptérskych šatách

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová otvorene prehovorila o svadbe s influencerom Pufflickom. Hoci priznala, že manželstvo pre ňu nie je nevyhnutné, kvôli synovi Arimu plánujú oficiálny obrad – a nechýba ani odvážna predstava svadby v Las Vegas.
Slovenská influencerka Ráchel Karnižová a český influencer Pavel Mareš, známy pod prezývkou Pufflick, spolu chodili len krátko, keď Ráchel zistila, že je tehotná. Začiatok tehotenstva pritom nebol jednoduchý – sama priznala, že v istom momente zvažovala aj potrat. Napokon sa však rozhodli dieťatko si nechať a dnes si naplno užívajú rodičovstvo so svojím 7-mesačným synčekom Arim, ktorý sa stal stredobodom ich života.
Šokujúci krok známej Slovenky: Nechala si vyplniť zadok! FOTO Z tej ceny sa vám zatočí hlava
Už pred časom Ráchel naznačila, že svadba je na programe dňa najmä kvôli ich synovi. Hoci zatiaľ nie sú oficiálne manželmi, budúcnosť majú podľa jej slov pomerne jasne naplánovanú. „Musí si ísť Puflo vybaviť nejaký papier do Čiech v mieste svojho trvalého pobytu a potom pôjdeme na úrad, nič veľké ani žiadna hostina nebude,” prezradila detaily ich civilného sobáša, ktorý má byť skôr formálnou záležitosťou bez veľkých osláv. To však neznamená, že by si neplánovali splniť aj romantickejšiu predstavu svadby.
Práve naopak – Ráchel otvorene priznala, že jej snom je niečo oveľa extravagantnejšie. „Až na konci roka chceme ísť do Ameriky a v Las Vegas chcem mať svadbu, budem mať na sebe mini stripterské šaty a potom pôjdeme párty do rána,” opísala s nadšením svoju vysnívanú svadbu, ktorá má byť skôr zážitkom než tradičným obradom.
Ráchel Karnižová pod PAĽBOU KRITIKY: Po pôrode sa už stihla trikrát opiť, čo je to za matku?!
Zároveň však dodáva, že samotný „papier“ pre ňu nemá až takú veľkú váhu. Ich vzťah už totiž vníma ako plnohodnotné manželstvo aj bez oficiálneho potvrdenia. „Ale v podstate už to čo máme teraz je ako manželstvo, bývame spolu, máme dieťa a len kvôli tomu, že máme Ariho sa chceme vziať, ale nemyslím si, že to je potrebné a nemyslím si, že sa zmení niečo, keď máte papier,” uzavrela úprimne.
