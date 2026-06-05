Vojaci NATO trénujú na Slovensku: Pripravujú sa na obranu východného krídla

BRUSEL/BRATISLAVA - Severotlantická aliancia dnes informovala o výcviku českých a španielskych vojakov na Slovensku, kde posilnili mnohonárodnú brigádu aliancie. Zúčastňujú sa simulovanej obrany východného krídla Severoatlantickej aliancie. Video z výcviku, kde je vidieť okrem iného výcvik v boji zblízka či streľba z mínometov, zverejnila aliancia na svojich stránkach.
Vojaci zo Španielska a Česka sa zapojili do medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26, každoročného výcviku zameraného na overenie schopnosti rýchlo mobilizovať sily pozdĺž východného krídla Severoatlantickej aliancie.
Mnohonárodná brigáda na Slovensku bola vytvorená po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Jej cieľom je odstrašovať potenciálnych agresorov, ubezpečiť spojencov o pripravenosti aliancie a zabezpečiť, že NATO bude schopné brániť každý centimeter spojeneckého územia, stojí vo vyhlásení NATO. Slovensko je jednou z ôsmich spojeneckých krajín, ktoré hostia tieto mnohonárodné bojové skupiny na východnom krídle NATO. Brigádu vedie Španielsko a tvoria ju jednotky zo Španielska, Česka, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.