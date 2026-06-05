Krásna Miss to vzala hopom: Zásnuby po roku vzťahu!

PRAHA - Láska sa mení na ďalší životný krok. Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková a známy youtuber Jan Macák oznámili radostnú novinku – po približne roku vzťahu sa zasnúbili.
Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková a populárny český youtuber Jan Macák posunuli svoj vzťah na novú úroveň. Po približne roku randenia sa zasnúbili, o čom informovali svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnej siete.
Na záberoch dvojica trávi spoločné chvíle pri mori, pričom vyvrcholením videa je moment, keď Macák pokľakne a požiada svoju partnerku o ruku. Zedníková jeho žiadosť prijala a budúci manželia svoju radosť oslávili spontánne priamo na pláži. Ich vzťah sa začal formovať na jar 2025 a verejnosť ich prvýkrát videla spolu počas podujatia v Brne v júni toho istého roka.
Zedníková sa netají tým, že ešte pred začiatkom ich vzťahu patrila medzi fanúšikov jeho tvorby. Jan Macák je jednou z najvýraznejších osobností českej YouTube scény. Jeho kanály sledujú viac než milión ľudí.
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