Tak TOTO zašlo priďaleko: Niekto sa vydával za Smatanovú: Speváčka zúri!

BRATISLAVA - To, čo sa dozvedela, ju poriadne zarazilo! Zuzana Smatanová upozornila na človeka, ktorý sa pod jej menom a fotografiou vydával za speváčku a podľa všetkého si s obeťou budoval aj romantický vzťah.
Zuzana Smatanová patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky a so svojimi fanúšikmi pravidelne komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sietí. Najnovšie ich však upozornila na nepríjemnú situáciu, ktorá ju poriadne zaskočila.
Falošné profily známych osobností dnes nie sú ničím výnimočným, no tentoraz zašli podľa speváčky veci priďaleko. Na sociálnej sieti opísala skúsenosť s človekom, ktorý naletel podvodníkovi vydávajúcemu sa za ňu. „Vieme, že fakeové profily sú dnes bežná záležitosť, ale môj nedávny osobný zážitok zmäteného človeka, ktorý si žil s niekým iným – pod mojím menom a fotkou – nejaký ľúbostný online vzťah, v ktorom mu fake osoba niečo nasľubovala, to už je moc,“ napísala Smatanová.
Speváčka preto fanúšikov vyzvala, aby boli na internete mimoriadne obozretní a neverili profilom, ktoré sa za ňu môžu vydávať. Zároveň zdôraznila, že jedinou zárukou pravosti je jej oficiálny účet s modrým overovacím odznakom. „Buďte opatrní, nemotajte sa do konverzácií s niekým, kto sa za mňa vydáva. Ignorujte, nepíšte. Modrý odznak oficiálneho profilu je jediná záruka, že komunikujete so mnou,“ odkázala svojim sledovateľom.
Prípad je ďalším dôkazom toho, že podvodníci na sociálnych sieťach dokážu zneužiť identitu známych osobností a cieliť na dôverčivých ľudí. Aj preto odborníci odporúčajú vždy si overiť pravosť profilu a byť opatrný pri komunikácii s neznámymi účtami.
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