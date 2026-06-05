Beštiálny zločin: Gang štyri roky znásilňoval mladé dievča! Desivé svedectvo obete

BREDFORD - Vyšetrovanie, ktoré trvalo takmer desaťročie, vyústilo do rozsiahleho rozsudku. Pätnásť mužov dostalo spolu 188 rokov väzenia za sexuálne zneužívanie maloletej dievčiny v anglickom Bradforde.
Prípad sa začal odkrývať až po rokoch
Britská justícia uzavrela jeden z najvážnejších prípadov sexuálneho vykorisťovania mladistvej za posledné roky. Skupina pätnástich mužov bola odsúdená za trestné činy spáchané na dievčati, ktoré sa stalo obeťou dlhodobého zneužívania.
Podľa vyšetrovateľov dochádzalo k trestnej činnosti v meste Bradford v rokoch 2007 až 2011. Všetci odsúdení si vypočuli tresty odňatia slobody, ktoré v súčte predstavujú 188 rokov väzenia, píše The Sun.
Polícia sa k prípadu dostala cez hlásenia o nezvestnosti
Prelom nastal až v novembri 2015, keď ženu oslovili príslušníci polície v grófstve West Yorkshire. V čase, keď sa skutky odohrávali, mala od 14 do 18 rokov.
Vyšetrovatelia si všimli, že počas dospievania figurovala v množstve hlásení o nezvestných osobách. Práve tieto záznamy naznačovali, že mohla byť obeťou sexuálneho vykorisťovania detí.
Rozsiahle vyšetrovanie sa oficiálne rozbehlo vo februári 2016. Nasledujúce roky priniesli zhromažďovanie dôkazov a sériu súdnych procesov, ktoré prebiehali počas posledných dvoch rokov.
„Moje detstvo mi vzali“
Po vynesení rozsudku sa k prípadu vyjadrila aj poškodená žena. „Títo muži mi vzali oveľa viac, než dokážem opísať slovami. Keď sa dnes obzriem späť, je mi smutno za tým dvanásťročným dievčaťom, ktoré netušilo, čo ho čaká,“ uviedla.
Podľa jej slov poznačili udalosti celý jej život. „Takmer dvadsať rokov je to súčasťou môjho života a nie je možné na to jednoducho zabudnúť.“
Žena zároveň zdôraznila, že prišla o detstvo a následky utrpenia z obdobia dospievania si ponesie po celý život. „To, čo sa mi stalo počas tínedžerských rokov, vo mne zostane navždy. Každý deň sa učím žiť s tým, čo som prežila,“ dodala.
Vyšetrovatelia ocenili odvahu obete
Detektívna inšpektorka Vicky Greenbanková z polície v Bradforde označila rozsudky za významný krok k spravodlivosti. „Vítame dnešné rozhodnutie súdu. Pre poškodenú prišlo po veľmi dlhom čase čakania,“ povedala.
Osobitne vyzdvihla odvahu ženy počas vyšetrovania aj súdnych pojednávaní. „Počas celého procesu preukázala mimoriadnu statočnosť. Bez nej by tento prípad nebolo možné doviesť do úspešného konca,“ uviedla.
Páchatelia dostali vysoké tresty
Podľa Greenbankovej išlo o mimoriadne závažné zločiny. „Títo muži brutálnym spôsobom zneužívali dieťa pre vlastné sexuálne uspokojenie. Ich konanie bolo odporné a zaslúžia si stráviť vo väzení dlhé roky,“ zdôraznila.
Vyšetrovateľka zároveň pripomenula, že prípad patril medzi najkomplexnejšie, aké polícia riešila. Dúfa, že rozsudok pomôže poškodenej uzavrieť jednu bolestivú kapitolu života a prinesie jej aspoň čiastočný pocit spravodlivosti.
Odkaz ďalším obetiam
Polícia verí, že výsledok prípadu povzbudí aj ďalších ľudí, ktorí sa stali obeťami podobných trestných činov. „Ak ste zažili zneužívanie, nezáleží na tom, ako dávno sa to stalo. Ohláste to. Budeme vás počúvať a každý podnet dôkladne preveríme,“ odkázala Greenbanková.