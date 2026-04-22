5 rokov po smrti Mekyho Žbirku! Tajná láska jeho manželky: Nový muž na obzore?!

PRAHA - V novembri uplynie už päť rokov, odkedy svet opustil legendárny hudobník Miroslav Žbirka alias Meky. Po ňom zostala manželka Kateřina, ktorá sa po rokoch smútku postupne vracia späť do života. A podľa jej tajomných slov sa zdá, že jej srdce môže opäť biť pre niekoho nového!
Aj po Mekyho smrti Kateřina zostala aktívna v hudobnom svete. Organizuje koncerty Symphonic Night Miro Žbirka, kde stále žije hudba legendárneho speváka. „Snažím sa udržiavať jeho odkaz, ale život ide ďalej,“ povedala manželka zosnulého speváka. Kateřina zaspomínala aj na začiatky ich vzťahu.
Dvojica sa spoznala v pražskej Lucerne, kam prišla Kateřina robiť s Mekym rozhovor po jeho koncerte. „Meky mal veľký šarm, v podstate ma zaujal na prvý pohľad… Mala som len osemnásť. Rozhodne som si nemyslela, že to bude na celý život,“ prezradila. Osud však rozhodol inak a pár spolu prežil 37 rokov plných lásky a humoru.
„Meky mal neuveriteľný zmysel pre humor a aj v najdramatickejších situáciách dokázal vybrusliť nejakým fórikom. A to nás držalo tak dlho,“ zaspomínala si v rozhovore pre extra.cz vdova po Žbirkovi. Už je to päť rokov od smrti legendárneho hudobníka, a tak by nebolo prekvapením, keby sa v jej živote objavil nový muž. „Myslím, že som pripravená znova otvoriť svoje srdce,“ prekvapila svojou otvorenosťou Žbirková.
Keď sa jej ale novinári napriamo opýtali, či už v jej živote hrá rolu láska, Kateřina tajomne dodala: „Či je to naozaj láska, to vám neprezradím. Je to môj súkromný život a rozhodne ho nechcem vyťahovať na verejnosť.“ Z jej slov je ale viac ako zrejmé, že po rokoch smútku zo straty milovaného manžela sa v jej živote objavuje niekto iný.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%