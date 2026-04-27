Porota skritizovala Jablonského: Ten sa neudržal, hodil to na... môže za to ona!

BRATISLAVA - Herec a tanečník Jakub Jablonský sa v Let’s Dance predstavil v náročnej choreografii, ktorá porote vyrazila dych. Okrem techniky však prekvapil aj veľmi osobnou poznámkou o svojej dcérke Vesne, ktorú má s herečkou Petrou Dubayovou.
Náročná contemporary choreografia herca Jakuba Jablonského a jeho tanečnej partnerky Aničky Riebauerovej priniesla na parket silné emócie aj dynamiku medzi partnermi. „Ten partnerský život vyžaduje extrémne veľa roboty, musíš obetovať niečo zo seba, ale tá odmena je proste nenahraditeľná, neexistuje nikto z nás kto by nechcel ľúbiť, ale treba sa baviť aj o tom, že je v poriadku sa rozísť. Takže počúvajte svoj vnútorný hlas, je to to najlepšie, čo môžete urobiť,“ vyznal Jablonský svoje pocity v dokrútke.
Tanečníci pracovali s témou vzťahovej závislosti a blízkosti, čo porota ocenila ako mimoriadne pôsobivé spracovanie. „Bola to excelentná, super napínavá choreografia, ktorá ma bavila od začiatku až do konca, vynikajúco urobené,“ zhodnotila porotkyňa Tatiana Drexler. Zároveň však dodala aj kritickú poznámku: „Jediné, čo mi trošičku vadilo, čo som vytkla aj v paso doble, je, že máš Jakub tak neflexibilnú túto časť tela,“ povedala a ukázala na vrchnú časť jeho tela. „Ruky ti až tak nepatria k telu,“ dodala.
Jablonský však na jej slová reagoval veľmi osobne. „Ja už skoro deväť mesiacov trávim noci v takejto polohe,“ povedal a naznačil, ako drží v náručí svoju malú dcérku Vesnu, ktorú má s herečkou Petrou Dubayovou. Porota ihneď pochopila jeho poznámku a začala sa smiať. Drexler následne reagovala s úsmevo: „Jáj, toto je ono.“ Herec tak otvoril aj svoju súkromnú rovinu a priznal, že rodičovstvo mu výrazne zmenilo každodenný život. „Nie je úplne sranda to obracať cez deň a naopak,“ dodal s nadhľadom.
