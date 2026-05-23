Dubayová späť na javisku! Herečka ukázala zákulisie Mojžiša, prekvapene sa ozval aj známy režisér...

BRATISLAVA - Zdá sa, že je späť! Herečka Petra Dubayová zverejnila sériu čiernobielych fotografií z divadelného predstavenia Mojžiš, v ktorom stvárňuje postavu Tziporah. Jej príspevok okamžite vyvolal reakcie v komentároch a otvoril otázky o jej návrate na javisko po materskej prestávke.
Petra Dubayová sa zo sveta reflektorov na čas stiahla po narodení dcérky Vesny, ktorú porodila vlani v auguste. Má ju so svojím partnerom, hercom Jakubom Jablonským. Práve materstvo bolo dôvodom, prečo herečka obmedzila pracovné aktivity a viac času venovala rodine. Herečka, ktorá sa teda stiahla z pracovného tempa pre materské povinnosti, však najnovšie zverejnila na sociálnej sieti sériu 15 čiernobielych fotografií z predstavenia Mojžiš. „Čo sa deje pred, počas predstavenia v zákulisí, na javisku, mojimi očami, fťákom,“ napísala k umeleckým záberom, ktoré fanúšikom ponúkli pohľad do divadelného zákulisia aj priamo na scénu.
V komentároch sa okamžite začali objavovať otázky, či ide o jej návrat na divadelné dosky. Reakcie prišli aj od známych osobností – režisér Pepe Majeský napísal: „Už aj ty? Super.“ V predstavení Mojžiš stvárňuje postavu Tziporah a sériou záberov naznačila, že sa na divadelné dosky vracia postupne aj profesionálne. „MOJŽIS. Už 30.5. - naposledy v tejto sezóne,“ dodala stručne na záver.
