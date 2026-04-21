Drsný odkaz slovenskej moderátorky: Obula sa do kolegov... Ak nerobíte toto, ste chudáci!

BRATISLAVA - Moderátorka Katarína Becca Balážiová otvorene prehovorila o téme, ktorá v jej brandži vyvoláva rozpory. Obula sa preto do svojich kolegov. Prečo ich nazvala chudákmi?

Katarína Becca Balážiová sa dlhodobo živí ako moderátorka. Aj napriek tomu, že sa rozhodla odísť z rádia a ukončiť jednu etapu svojej kariéry, naďalej zostáva aktívna v moderovaní rôznych akcií. Práca s publikom ju evidentne napĺňa, a preto ju možno pravidelne vidieť na eventoch rôzneho charakteru – od komerčných až po tie, ktoré majú hlbší spoločenský presah.

Zaujímavosťou je, že Becca nevníma moderovanie výlučne ako zdroj príjmu. Veľmi rada sa zapája aj do charitatívnych podujatí, kde vystupuje bez nároku na honorár. Robí to dobrovoľne, pretože verí, že aj takýmto spôsobom môže prispieť k lepšej spoločnosti. Práve preto ju prekvapuje, keď sa stretáva s opačným prístupom u niektorých svojich kolegov. Svoju skúsenosť opísala aj na konkrétnom príklade: „Organizátor podujatia v Ružomberku mi hovoril, že majú vždy problém zohnať moderátora alebo moderátorku na takéto akcie. A ja že prečo. A on, že vieš ako sa robí charita," hovorila Becca s tým, že ho najprv nechápala. „No veď nikomu sa nechce robiť zadarmo," povedal jej.

Tento postoj ju zjavne zaskočil a prinútil zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré by podľa nej mali byť prirodzenou súčasťou profesie moderátora. Svoj názor vyjadrila otvorene a bez okolkov: „Mnoho názorov som v živote už zmenila, mnoho ich určite ešte zmením, ale určité názory nezmením nikdy. A jeden z nich je, že moji kolegovia a kolegyne, ktorí si zarábajú moderovaním, to nemusí byť telka, rádio ale môžu to byť iba že eventy, to je jedno... A keď ťa niekto osloví, aby si išiel urobiť niečo pekné pre ľudí, ktorí pomáhajú iným ľuďom, proste niečo pre charitu a ty povieš, že nie, aj keď tam máš voľný termín, nemáš tam rodinnú oslavu alebo svadbu, tak pre mňa sú takíto ľudia chudáci."

„Ak sa ťa to dotklo a urazilo ťa to, tak asi trafená hus zagágala. Som presvedčená o tom, že keď nám je dopriate si takýmto spôsobom zarábať, tak by sme to nejakým spôsobom mali vrátiť naspäť do spoločnosti. Nehovorím, že máme dávať polku platu na charitu, ale príde mi to ako úplné bare minimum, urobiť raz za čas niečo pro bono. Je úplne normálne robiť aj veci nie za peniaze, keď ide o dobrú vec. Toto sú veci, ktoré ťa stoja tvoju energiu, tvoj čas, tvoje svedomie. Dokonca jeden môj bývalý kolega povedal, že čo by som im chodil pomáhať, veď ja nemôžem za to, že tie deti majú taký život. Vtedy mi normálne vybuchol mozog," vyhlásila otvorene.

Podľa nej je prirodzené, že ľudia, ktorí majú možnosť zarobiť si tým, čo ich baví, by mali časť svojej energie venovať aj tým, ktorí to potrebujú. Na spomínanom podujatí sa Becca objavila spolu so spevákom Lukášom Adamcom. Okrem neho vyzdvihla aj ďalších známych moderátorov, ktorí sa podľa jej slov pravidelne zapájajú do charitatívnych aktivít bez nároku na odmenu. Spomenula mená ako Adela Vinczeová, Milan „Junior“ Zimnýkoval či Roman Juraško, ktorých považuje za príklad toho, že aj v tejto brandži existujú ľudia ochotní robiť veci „pro bono“ a priložiť ruku k dielu, keď ide o dobrú vec.

