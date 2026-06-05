Mládež zlákal konopný automat: Tovar si vyšmátrali PALIČKOU a ušli, zakrátko už koktali pred policajtom!

BRNO - Mladícka nerozvážnosť a zvedavosť k nevšedným látkam môže prerásť až do trúfalej zlodejiny. Dvojica mladých mužov z českého Brna sa počas nočnej prechádzky mestom rozhodla, že si "urobí radosť" vylúpením konopného automatu. To sa im aj skutočne podarilo a pomerne bizarným spôsobom. Všetko si však nasnímala kamera a už o pár minút ich objavili mestskí policajti. Pred príslušníkom už mladý muž ťažko hľadal slová.
VIDEO Celú lúpež automatu zachytila bezpečnostná kamera:
Prípad na sociálnej sieti s videom popísala Mestská polícia Brno. Nočný záber na automat príslušníkov podnietil konať. Odrazu sa totiž pri ňom objavila dvojica mladých mužov, pričom jeden z nich šmátral cez otvor v prístroji a druhý akoby robil stráž a sledoval situáciu v okolí. "Konopný výrobok zlákal v noci mladého muža, namiesto platenia ho vytiahol z automatu pomocou paličky," šokovala polícia a svoje slová dosvedčila videom.
Jeden z dvojice najprv pred prístrojom nervózne prešľapoval na mieste, čo si všimol jeden z policajtov pri monitorovaní kamier. "Potom sa sklonil k výdajnému otvoru a snažil sa dosiahnuť na niektorý z výrobkov. Vzápätí zrejme vytiahol jedno balenie a spolu so svojím známym odišiel. V tom čase však už boli na ceste k nim mestskí policajti. Jedného z mladíkov zadržali na Rooseveltovej ulici, a ten najskôr tvrdil, že vôbec netuší, prečo ho zastavili," popisujú konanie mladíka po konfrontácii.
Prvá verzia bola, že si to vraj kúpili, o pár minút už podrobne popisoval lúpež
Mladík na zázname najskôr zapieral, že by automat vylúpili a hovoril, že si v ňom veci kupovali a ťažko hľadal slová. "Asi vieš, čo sa dialo, keď kamarát zdrhol," konfrontoval so situáciou mladíka policajt. "Boli sme tam, kde je Sky bar. Z automatu sme si tam kupovali veci. On to zobral a ja som si to kúpil. No ... tak on to vzal ... no. Použil k tomu nejaký drôt. Ľahol si k tomu a povedal, že to zoberie ... ja len z toho nechcem mať problémy, ponáhľam sa domov. Bola to blbosť. Ja som mu to hovoril, nech to nerobí," prakticky okamžite natrel svojho kamaráta pred policajtmi mladík vo videu.
"Hliadka mestskej polície pozná pravdepodobnú totožnosť údajného zlodeja a pre podozrenie z vlámania mu hrozí väzenie. Kanabidiol je látka obsiahnutá v konope, ktorá však nespôsobuje zmeny vedomia," doplnili mestskí policajti z Brna.