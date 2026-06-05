Putin ODMIETOL stretnutie so Zelenským: Výzva na ukončenie vojny zo strany Ukrajiny neuspela

PETROHRAD - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že zatiaľ nevidí zmysel v stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Vyjadril sa tak v reakcii na otvorený list ukrajinskej hlavy štátu počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Zelenskyj o deň skôr otvoreným listom vyzval Putina, aby sa spolu zišli a dohodli sa na ukončení vojny, ktorú rozpútala Moskva pred viac ako štyrmi rokmi.
„Nevidím zmysel v stretnutí. Pre ukrajinskú stranu má zmysel len zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. A potrebujeme dohody,“ povedal Putin. „Nech pracujú odborníci, nech vypracujú nejaké riešenia, a potom sa môžeme stretnúť,“ deklaroval.
Zelenskyj vo štvrtok adresoval Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to bezprostredne reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Ruský prezident tiež v piatok vyhlásil, že vojenské operácie sa jedného dňa skončia, avšak až vtedy, keď Rusko dosiahne stanovené ciele. Agentúra AFP pripomína, že Moskva požaduje kontrolu nad celým východoukrajinským regiónom Donbas, ako aj ďalšie politické a vojenské ústupky zo strany Ukrajiny.