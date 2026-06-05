Legenda žije ďalej: FOTO Vnučka Milana Lasicu (†81)... Na koho sa podobá?

BRATISLAVA - Spisovateľka Hana Lasicová sa podelila o záber svojej dcérky, ktorý okamžite zaujal. V rodine Lasicovcov sa podľa záberu jasne ukazujú silné rodinné črty a slávne meno Milana Lasicu (†81) a jeho manželky Magdy Vášáryovej tak v ich vnučke prirodzene pokračuje ďalej.
Spisovateľka Hana Lasicová je dcérou legendárneho herca Milana Lasicu (†81) a herečky Magdy Vášáryovej. Z predošlého vzťahu má dve šikovné dcéry Ester a Stellu. Obe jej robia radosť a ona pre ne robí aj nemožné. V súkromí je šťastná po boku priateľa Jamieho Foulstona.
Známa spisovateľka najnovšie uverejnila na socálnej sieti fotografiu jednej zo svojich dcér v prirodzenom momente, pričom záber pôsobí veľmi nežne a rodinne. Práve jednoduchosť snímky ešte viac zvýraznila jej čaro a krásku mladej slečny. K snímke zároveň pridala aj krátky komentár: „Gény sa nezaprú“, čím sama poukázala na to, že v ich rodine sa silné rodinné črty a slávne meno prenášajú aj na ďalšiu generáciu. Zdá sa teda, že tak pokračuje silná herecká a kultúrna tradícia aj v ďalšej generácii.
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