Slovenskú moderátorku zasiahla na natáčaní smrť blízkeho človeka: Slová plné bolesti!

BRATISLAVA - Smrť blízkeho človeka ju zastihla len pár hodín pred natáčaním relácie. Katarína Becca Balážiová otvorene opísala deň, keď sa dozvedela o odchode Marcela Osťa Osztasa. Slová plné bolesti!
V januári slovenskú scénu zasiahla smutná správa o smrti hypemana a moderáta Marcela Osťa Oszatsa, ktorý mal mnoho blízkych kamarátov. Jednou z nich bola aj moderátorka Katarína Becca Balážiová, ktorú táto zdrvujúca informácia zasiahla v ten najmenej očakávaný moment. Len hodinu a pol pred začiatkom natáčania relácie Milujem Slovensko. Takéto situácie nie sú ničím príjemným. Becca sa totálne zložila, no chcela aj napriek tomu zostať profesionálna.
„Chcem sa poďakovať za deň, ktorý zmenil môj svet,“ začala v úvode po niekoľkých mesiacoch. V spomienkach sa vrátila k chvíli, keď sa o jeho odchode dozvedela. „Že Marcel odišiel som sa dozvedela 1,5h predtým, ako som mala byť na sete Milujem Slovensko… Prišla som tam trošku v hmle,“ priznala. Produkcia však okamžite prejavila ľudskosť a pochopenie.
„Produkčná za mnou prišla a spýtala sa, či to dám. Videla. ‘Marcel by to dal, dám to aj ja,’“ pokračovala. Tento moment bol o vedomom zatlačení vlastného žiaľu, aby dokázala fungovať. Navrhli jej, aby si pred maskérňou dopriala priestor – „navrhla vyrevať sa pred tým, ako pôjdem na make up“ – a zároveň ju uistili, že ak to nezvládne, natáčanie sa preruší.