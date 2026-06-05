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Kvapka vody? Socha vzbudila v meste pohoršenie, miestnym pripomína.... FOTO Vidíte to tam aj vy?!

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(Zdroj: Planá nad Lužnicí - moje město)
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PLANÁ NAD LUŽNICÍ - Umelecké diela dávajú ľuďom slobodu a možnosť vidieť v nich to "svoje". Socha, ktorá bola umietnená v českej obci Planá nad Lužnicí rovno medzi kostolom a školou, na mieste, kde kedysi býval cintorín, však ľuďom pripomína len jedno.

Celkovo šesť sôch bolo v obci osadených v rámci kameňosochárskeho sympózia. Ich spoločnou témou bola voda. Jedno dielo však spomedzi ostatných vyčnieva. Je ním Zrodenie vody, ktoré vytvoril Zdeněk Tománek. Pripomínať má kvapku vody stekajúcu zo skaly ako symbol nového začiatku. Aj preto bola socha umiestnená na bývalom cintoríne. 

"V minulosti tu došlo k likvidácii hrobov, a to nie úplne pekne. Celé miesto revitalizujeme, opravujeme cintorínske múry a chceme tam dať aj vstupnú bránu, ktorá tam predtým bola. Preto sa pre umiestnenie sochy vybralo aj toto miesto ako symbol nového začiatku," uviedol pre web novinky.cz starosta Plané nad Lužnicou Jiří Rangl.

Kvapka vody? Socha vzbudila
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Planá nad Lužnicí - moje město)

Daná socha však vyvolala obrovskú kontroverziu. Ľudia v nej totiž namiesto kvapky vody vidia skôr mužský pohlavný úd. Jedných to pobavilo, ďalší sú pohoršení. "Myslela som si, že mám cit pre pochopenie umeleckého zámeru autorov a ich diel, ale pri tomto diele na tému ‚Voda‘ naozaj tápem...“ napísala k fotke jedna z diskutujúcich. 

"Umenie má provokovať, nútiť k zamysleniu a vyvolávať emócie. Toto dielo svoju úlohu splnilo dokonale. Len si nie som úplne istá, či emócie, ktoré vo mne vyvoláva, majú niečo spoločné s témou ´Voda´. Mne totiž toto dielo skôr pripomína moment, keď sa otvorí box v televíznej zoznamke Naked Attraction," napísala ďalšia.

"Hrôza pri kostole a škole, naozaj veľmi vkusné," komentovala ďalšia s diskutujúcich. 

Kvapka vody? Socha vzbudila
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Planá nad Lužnicí)

Starosta však tvrdí, že zatiaľ žiaden podnet na odstránenie sochy od verejnosti nedostal. "V utorok ale prišiel jeden zo zastupiteľov s návrhom na premiestnenie sochy. Budeme o tom diskutovať," dodal.

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