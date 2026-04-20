Pocisková ako po údere blesku! Vypadnutie zo šou v nevhodnej chvíli: Toto jej zlomilo väzy!

BRATISLAVA - Siedme kolo tanečnej šou Let’s Dance sa pre Nelu Pociskovú stalo kolotočom nervozity, stresu a napätia. Speváčka a herečka mala problém sa udržať na nohách a celá vyklepaná sa postavila na tanečný parket.
Nela otvorila tanečný večer ako prvá a spolu s Filipom Kucmanom predviedla svoj dopredu pripravený quickstep. Porotkyňa Laura Arcolinová ocenila rytmus a energiu: „Myslím si, že to bolo rytmicky pevné, ale voľnosť mi tam trošku chýbala, dobrý začiatok.“ Ďurovčík si tanečné číslo svojej expartnerky veľmi pochvaľoval: „Výborný úvod, skvelé číslo,“ konštatoval. Za výkon si pár vyslúžil 30 bodov.
Lenže potom prišiel moment, ktorý Nelu úplne vykoľajil. Moderátor Adam Bardy oznámil, že každý pár dostane len 60 minút, aby si pripravil úplne novú choreografiu a vybral kostým. Pre Nelu a Filipa to znamenalo, že po hladkom quickstepe musia okamžite zvládnuť tango, ktoré dopredu netrénovali. Stres a nervozita sa okamžite podpísali na Nelinej tvári. „Potrebujem vodu a je mi zle,“ vyhlásila, zatiaľ čo sa presúvala do maskérne. Pri ceste sa len nervózne chichotala a opakovala: „Čo toto je? Kto to vymyslel?“ – odpoveď neprichádzala.
Filip Kucman v pondelok v Teleráne prezradil, že presne vie ako Pocisková reaguje, keď je v strese. „Keď je Nela v strese, absolútne sa nesústredí, vníma všetko okolo – úplne nepodstatné veci. Zapne sa kávovar a ona sa pozerá radšej tam. V tomto je level expert.“ Napriek obrovskému tlaku sa páru podarilo improvizované tango zvládnuť veľmi dobre a porota ich za výkon pochválila. „To je neuveriteľné, čo ste dokázali,“ komentovala Laura Arcolinová. Aj napriek pochvale poroty však rozhodnutie divákov znamenalo, že Nela s Filipom do ďalšieho kola nepostúpili.
Oboch však mrzelo, že museli odísť práve v tomto kole. Túžili si totiž zatancovať contemporary, ktorý je na programe ďalšiu nedeľu. Speváčka po šou priznala: „Som šťastná, že sme to zažili. Bola to jedna jazda a makačka. Každé kolo bolo nová výzva a aj toto siedme kolo bolo úplne magic.“ Aj napriek vypadnutiu však Nela a Filip plánujú pokračovať vo svojej tanečnej ceste – uvažujú o účasti v amatérsko-profesionálnej súťaži Pro-Am, kde by ich adrenalínová jazda mohla pokračovať. Večer, ktorý začal hladkým quickstepom, sa pre Nelu stal testom nervovej odolnosti, improvizačných schopností a psychickej sily, ktorý ukázal, že je pripravená čeliť aj tým najneočakávanejším výzvam.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%