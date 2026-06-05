Putin rokoval s bývalým nemeckým kancelárom: Chce ho ako sprostredkovateľa s Európou

Gerhard Schröder (Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)
PETROHRAD/MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin rokoval s niekdajším nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom, ktorého by si šéf Kremľa želal ako sprostredkovateľa pre možné rozhovory medzi Ruskom a Európou. Agentúru Interfax dnes o schôdzke informoval Putinov poradca Jurij Ušakov, ktorý ale podrobnosti nezverejnil.
Zo zverejnenej správy Interfaxu nevyplýva, či sa stretnutie uskutočnilo dnes a či to bolo na okraj terajšieho Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Nemecké médiá v utorok informovali, že 82-ročný Schröder je v Moskve. Vtedy uvádzala, že nie je jasné, či sa bývalý kancelár zúčastní na SPIEF.