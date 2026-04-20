Červený koberec 7. kola Let's Dance: Misskin výstrih až po zadok a známa Slovenka vo svadobných šatách!

BRATISLAVA - Siedme kolo Let’s Dance prinieslo nečakanú výzvu aj poriadnu dávku emócií. Súťažiace páry museli zvládnuť improvizované tance naučené len za hodinu. Červený koberec opäť zaplnili známe tváre v oslnivých outfitoch, aby si tento večer vychutnali.
7. kolo tanečnej šou Let’s Dance prinieslo divákom úplne odlišný zážitok než všetky predchádzajúce večery. Tentoraz sa totiž súťažiace páry museli popasovať s nečakanou výzvou – improvizovanými tancami, ktoré sa mali naučiť priamo v zákulisí, a to len za 60 minút. Takýto formát preveril nielen ich tanečné schopnosti, ale aj pohotovosť, kreativitu a schopnosť zvládať stres pod tlakom času.
Napriek náročným podmienkam sa všetci tanečníci tejto výzvy zhostili s obdivuhodným nasadením a svoje vystúpenia zvládli na výbornú, za čo si vyslúžili uznanie poroty aj publika. Atmosféra večera bola výnimočná aj vďaka množstvu známych osobností, ktoré si prišli vychutnať jedinečný program naživo.
Červený koberec sa premenil na prehliadku rôznych štýlov. Medzi hosťami nechýbala moderátorka Janka Slačková, ktorá zahviezdila vo výrazných žltých šatách. Influencerka Mirka Dobiš zvolila nadčasovú čiernu róbu, zatiaľ čo víťazka Love Island stavila na ružovú farbu. V bielej farbe sa predviedla misska Kinga Puhová, ktorá zaujala minimalistickými šatami s odvážnym výstrihom až po zadok.
A outfit influencerky Klaudie Maniak pripomínal svadobné šaty. Medzi ďalšími hosťami nechýbali známe tváre ako herec Milan Peroutka, charizmatický spevák Jan Bendig, nevesty z relácie Ruža pre nevestu či herec Juraj Loj. Všetky outfity z tohto jedinečného večera si môžete pozrieť vo fotogalérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%