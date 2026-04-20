Zákulisie Let's Dance: Baran ukázal svaly, Kucman značkové boxerky a... mám svoje hranice, kričala Nela

BRATISLAVA - Tanečná šou Let's Dance priniesla uplynulú nedeľu niečo, čo sa v histórii ešte nikdy nestalo. Tím šou totiž pripravil pre súťažiacich šokujúcu výzvu, ktorá im dala neskutočne zabrať.
Po prvom tanci mali totiž len 60 minút na to, aby si pripravili choreografiu na tanec, o ktorom ani netušili, že ho budú tancovať. „Všetko bude inak. Každý pár po svojom prvom tanci dostane 60 minút na to, aby si v kostymérni vybral kostým a v zákulisí pripravil tanec s úplne novou choreografiou," povedal šokujúco Bardy. Súťažiaci zostali prekvapení a postupne na nich začal doliehať stres. Vtedy sa spustila pravá reality šou. Kamera totiž nenakrúcala len tanečný parket, ale aj zákulisie.
Ako prvá zamierila do kostymérne dvojica Nela Pocisková a Filip Kucman. „Ale veď nemôžem sa ukazovať holá,“ v strese zahlásila speváčka, keď vošla do miestnosti, kde ich už čakali pripravené kostymérky na čele s Ferom Mikloškom. „Neboj sa, všetko je pripravené,“ snažil sa ju upokojiť. „Šaty? Mne to je jedno, ja neviem tancovať,“ reagovala zúfalo, keď ju kostymérky požiadali, aby si vybrala šaty na tango. Filip bol úplne v pohode a s Ferom Mikloškom si medzi prezliekaním ešte podebatoval. „Ale šak to dáte, nie? Nela, veď vy ste už tango tancovali, to si len zopakujete kroky,“ tvrdil módny návrhár, na čo mu Filip s pokojom Angličana pritakal: „Jasné.“
A pritom si vyzliekol nohavice, ukázal svoje značkové boxerky a pokračoval ďalej. Nela ale rozhodne v pohode nebola – stále rozprávala a bola úplne dezorientovaná. „Davaj dole,“ korigovali ju za paravánom kostymérky. „Dúfam, že nič nevidíš. Nechoď sem blízko, pozor, odtiaľ potiaľ, ja mám svoje hranice. Nejde mi topánka rozopnúť,“ hovorila na striedačku kameramanovi a kostymérkam. „Kľud, kľud, Neli, neboj, stíhate všetko,“ upokojovali ju. Ostatní súťažiaci zatiaľ stáli na parkete a s vypúlenými očami sledovali, čo sa deje. Niektorí sa smiali, iní rozdýchavali.