AI módna polícia: Markizáčka v pokrčenom závese a... To si pomýlila červený koberec s obedom u svokry?!

BRATISLAVA - AI módna kritička Evelina si posvietila na outfity zo 7. kola Let's Dance. Ako dopadli naše celebrity?
Janka Slačková, moderátorka
Toto je presne ten typ šiat, ktoré chcú byť elegantné, ale skončia ako „nevýrazné nič“. Strih pekne sedí, postava vynikne, ale tá farba… splýva s realitou tak, že ju skoro prehliadneš. Riasenie na boku je fajn, ale nič prevratné. Vlasy uhladené – až príliš bezpečné. Krásna žena, nudné šaty. Hodnotenie: 6/10
Lenka Tekeljaková, modelka
Toto je večer v plesovom štýle, nie nedeľný obed u svokry. Blúzka ako zo skrine romantickej duše, nohavice neurazia, ale ani nezaujmú. Celé je to bez iskry. Hodnotenie: 3/10
Naty Kerny, influencerka
Tu sa niekto snažil byť odvážny – a skoro to vyšlo. Pekný tvar, zvýraznený pás, ale tie silonky a topánky to zabíjajú. Pôsobí to ťažko a staršie, než by malo. Dobrý základ, pokazený detailmi. Hodnotenie: 6/10
Mirka Dobiš, influencerka
Konečne niečo, čo má šmrnc. Pekná silueta, detaily na šatách dodávajú život, účes sedí. Toto je presne ten moment, keď si povieš: áno, sem ona patrí. Hodnotenie: 10/10