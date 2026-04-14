Smutné nedožité narodeniny Moniky Jákliovej (†31): Slová mamy lámu srdce!

BRATISLAVA - Tragická strata Moniky Jákliovej zasiahla rodinu aj blízkych nečakane a bolestivo. V deň jej nedožitých 32. narodenín si na ňu mama spomenula dojímavým odkazom.
Smrť Moniky Jákliovej prišla z čista jasna a nikto ju nečakal. Mladá žena zomrela pri tragickej autonehode ešte v januári. Zanechala za sebou obrovskú bolesť a prázdno v srdciach svojich najbližších. Zostala po nej milovaná dcérka, partner a rodin, ktorá sa s jej odchodom dodnes len ťažko vyrovnáva. O malú Zoru sa dnes s láskou a obetavosťou stará MMA zápasník Gábor Boráros, ktorý robí všetko pre to, aby jej nič nechýbalo a cítila sa v bezpečí.
Dnes by Monika oslávila svoje 32. narodeniny. Namiesto osláv však prišla tichá spomienka plná smútku, lásky a bolesti. Pri tejto príležitosti zverejnila jej mama na sociálnej sieti srdcervúci odkaz. „Monika, pred 32 rokmi, 14. apríla nad ránom o 3:45 si sa narodila a tým sa môj život navždy zmenil – dostala som ten najväčší dar: teba. A potom jedného iného rána… 21. januára o 4:40… si navždy odišla. Dve rána, dva takmer rovnaké časy… akoby osud urobil jeden uzavretý kruh,” zverila sa mama na sociálnej sieti.
Jej slová odhaľujú hlboký smútok, ale aj silné puto medzi matkou a dcérou, ktoré nepretrhla ani smrť. „Kým ja tu na zemi oslavujem tvoje narodeniny, tu dole na teba spomínam so slzami v očiach, ale s nekonečnou láskou v srdci. Chýbaš mi každý jeden deň, každú minútu. Ale viem, že niekde tam hore sa usmievaš…” pokračovala dojemne.
Strata milovaného človeka je bolesť, ktorá sa nedá slovami opísať, no spomienky a láska zostávajú navždy. „Všetko najlepšie k narodeninám v nebi, moja drahá Monika. Navždy ťa milujem a navždy zostaneš mojím malým dievčatkom,” dodala. Aj keď Monika už nie je medzi nami, v srdciach svojich blízkych žije ďalej.