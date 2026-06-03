Izrael útočil pri Bejrúte a na juhu Libanonu: Hlásia nové zásahy

BEJRÚT - K izraelskému útoku došlo v stredu v blízkosti libanonskej metropoly Bejrút, ako aj v južných častiach Libanonu, uviedli tamojšie štátne médiá. Informuje o tom agentúra AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA priniesla informácie o útoku, ktorý zasiahlo vozidlo v oblasti južného vstupu do Bejrútu. K útokom dochádza v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.
Rokovania izraelského veľvyslanca v Spojených štátoch Jechiela Leitera a libanonskej veľvyslankyne Nade Hamadeh-Moawadovej za prítomnosti Daniela Hollera, poradcu amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, sa konajú v napätej situácii. Izrael a militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom v noci proti sebe opäť útočili napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obe strany sa dohodli na zastavení bojov. Izraelské útoky v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali najmenej 3433 mŕtvych a 10.395 zranených, tvrdí libanonské ministerstvo zdravotníctva.