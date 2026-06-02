Zakázali by ste deťom mobily v školách? Poľsko chce, aby ich nepoužívali ani cez prestávky

VARŠAVA - Poľská vláda dnes prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie šikovných telefónov žiakom základných škôl. Informuje o tom server gazeta.pl. Zákaz by sa vzťahoval na vyučovanie aj prestávky. "Nielen v Poľsku sa potýkame s tým problémom. Nadmerné používanie telefónov a závislosť od nich sa týka celej populácie, ale hlavne tých najmladších a o tie si robíme starosti, "povedal premiér Donald Tusk.
Podľa ministerky školstva Barbary Nowackej by zákaz mal platiť od septembra a týkať sa žiakov verejných i súkromných škôl. Deti nebudú môcť používať ani iné zariadenia na záznam zvuku a obrazu. Výnimka bude platiť v prípade, keď budú telefóny potrebné na výučbu alebo keď to bude vyžadovať zdravotný stav žiaka. Ministerka podotkla, že dobrovoľný zákaz už teraz funguje vo viac ako polovici základných škôl.
Agentúra Reuters napísala, že používanie šikovných telefónov v školách v obave z jeho dopadu na správanie a sústredenie detí zakázali Holandsko, Taliansko alebo Južná Kórea. Iné štáty zakázali deťom do určitého veku používať sociálne médiá alebo o takomto opatrení uvažujú. Ministerka Nowacká tento rok vo februári tiež predstavila plány zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov, čím sa otvorila možnosť sporov s veľkými americkými technologickými firmami.