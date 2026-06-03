Drzá jazda v Kežmarku: Polícia obvinila vodiča s 2,5 promile

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KEŽMAROK - Polícia obvinila Ukrajinca, ktorý jazdil opitý v Kežmarku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka 38-ročného muža zastavila v utorok (2. 6.) po 13.00 h na ulici Nižná brána.
„Počas odbočovania nedal znamenie o zmene smeru jazdy, čo postrehla okoloidúca policajná hliadka, a preto vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Po predložení potrebných dokladov bol vodič podrobený aj dychovej skúške, výsledok dosiahol 2,5 promile,“ uviedla Ligdayová.
Cudzinca obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.