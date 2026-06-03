Tragédia v Indii: Požiar hotela v Naí Dillí si vyžiadal najmenej 21 ľudí

NAÍ DILLÍ - Najmenej 21 ľudí v stredu zahynulo pri požiari v hoteli v indickej metropole Naí Dillí, oznámila tamojšia polícia. Zachrániť sa podarilo viac ako 40 osôb, píše o tom agentúra AFP.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že pri tejto tragickej udalosti vyhlásili 21 osôb za mŕtvych,“ uviedla polícia vo svojom vyhlásení. Podľa indickej televízie NDTV požiar vypukol v ranných hodinách miestneho času a za pomoci ôsmich hasičských vozidiel sa ho podarilo uhasiť. Záchranári previezli viac než 40 osôb do okolitých nemocníc. Naďalej prebiehajú pátracie a záchranné operácie.
Televízna stanica informuje, že dve ženy vyskočili z vyššieho poschodia budovy v snahe uniknúť pred plameňmi. Tieto ženy dopadli na matrace pred budovou, ktoré tam položili miestni obyvatelia, aby tak pomohli uviaznutým návštevníkom hotela. Indický premiér Naréndra Módí v príspevku na sieti X označil incident za tragický a poprial zraneným skoré uzdravenie. Orgány podľa jeho slov poskytujú všetku možnú pomoc pre zasiahnuté osoby.