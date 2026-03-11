Gábor Boráros prežíva PEKLO! Po smrti Jákliovej (†31) prichádza ĎALŠIA RANA: Toto sú ZVERSTVÁ!

BRATISLAVA - Gábor Boráros prežíva peklo po smrti svojej bývalej partnerky Moniky Jákliovej (†31). Malá dcérka Zora, ktorá prišla o mamu, sa musí vyrovnať nielen so stratou, ale aj s nenávisťou cudzích ľudí, ktorí jej prajú to najhoršie.
Tragédia zasiahla rodinu Gábora Borárosa tvrdo a bez varovania. Jeho bývalá partnerka, fitnesska a influencerka Monika Jákliová (†31), zahynula pri autonehode a zanechala po sebe maličkú dcérku Zoru. Dievčatko, ktoré stratilo milovanú mamu, sa muselo presťahovať k otcovi a vyrovnať sa s obrovskou stratou, ktorá by zlomila aj dospelého.
Lenže smútok a bolesť ešte viac umocnila nenávisť ľudí, ktorí sa rozhodli zaútočiť tam, kde je to najzraniteľnejšie – na malú Zoru. Na sociálnych sieťach sa objavili správy, ktoré šokovali nielen Borárosa, ale aj všetkých, ktorí situáciu sledujú. „Aby skapala dcéra, tá ku*va sku*vená,“ znela súkromná správa od muža, ktorú sa zápasník rozhodol verejne ukázať. Pri prečítaní týchto slov mu istotne prebehol po chrbte mráz.
Nenechal sa však zlomiť a v emotívnom príspevku reagoval s jasným hnevom a odhodlaním ochrániť svoju dcérku: „Vie mi niekto vysvetliť, prečo existujú takíto ľudia? Načo žijú? Ani neviem ako to povedať po slovensky a vlastne ani po maďarsky, že takíto potkani existujú na tomto svete," začal Gábor, ktorý nad správou neveriacky krútil hlavou a dodal: „Ani sa nečudujem, že tento chlap nemá rodinu a dúfam, že ju ani nebude mať, lebo si ju nezaslúži.“
Rodina Borárosovcov teraz prežíva ťažké dni plné smútku a straty, no zápasník dokazuje, že aj po najtemnejších chvíľach stojí pri svojich najbližších. Starostlivosť o Zoru je pre neho teraz všetkým, a jej ochrana pred nenávisťou a krutosťou sveta je jeho prioritou číslo jeden.