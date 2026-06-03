Ruské duo t.A.T.u. dnes: FOTO Jedna prirodzená, druhá plastiková!

RUSKO - Kedysi patrili medzi najkontroverznejšie a najúspešnejšie hudobné dvojice sveta. Ruské duo t.A.T.u. si získalo milióny fanúšikov nielen chytľavými hitmi, ale aj provokatívnym imidžom, ktorý vyvolával búrlivé reakcie. Od čias ich najväčšej slávy však uplynuli desiatky rokov. Ako dnes vyzerajú Lena Katina a Yulia Volkova?
t.A.T.u. je legendárne ruské popové duo, ktoré tvorili speváčky Lena Katina a Yulia Volkova. Na medzinárodnú hudobnú scénu prerazili začiatkom nového tisícročia a okamžite sa stali fenoménom. Ich debutový hit All the Things She Said ovládol hitparády v desiatkach krajín a zabezpečil im celosvetovú popularitu. Veľkú pozornosť pritom nevzbudzovala len ich hudba, ale aj kontroverzný imidž, ktorým šokovali verejnosť.
Na prelome milénia sa prezentovali ako zamilovaný lesbický pár, čo v tom čase vyvolalo množstvo diskusií a médiá ich sledovali na každom kroku. Od vzniku skupiny uplynulo už viac než štvrťstoročie. t.A.T.u. začali svoju kariéru v roku 1999 a počas nasledujúcich rokov sa zaradili medzi najúspešnejšie ruské hudobné projekty. Hoci sa v roku 2008 obe speváčky rozhodli vydať vlastnou umeleckou cestou a venovať sa sólovým projektom, ich spoločné hity dodnes patria medzi nezabudnuteľné skladby začiatku 21. storočia.
Príležitostne sa dokonca objavujú aj na spoločných vystúpeniach, kde pripomínajú fanúšikom svoje najväčšie úspechy. Roky však nezastaví nikto a čas sa prirodzene podpísal aj na niekdajších tínedžerských hviezdach. Dnes sú z nich zrelé ženy, ktoré sa od čias najväčšej slávy výrazne zmenili. Zatiaľ čo Lena Katina si zachovala svoj charakteristický vzhľad a pôsobí prirodzenejším dojmom, Yulia Volkova prešla výraznejšou premenou, ku ktorej prispeli aj estetické úpravy. Pozrite sa, ako dnes vyzerajú niekdajšie hviezdy, ktoré kedysi pobláznili celý svet!
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