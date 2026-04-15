Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!

BRATISLAVA - Peter Pellegrini sa rozhodol reagovať na situáciu, ktorá sa do pozornosti znova dostala počas včerajšieho večera. Takáto je skutočná pravda!
Včera médiami obletela správa ohľadne vypovedania influencera Filipa Jovanoviča alias Jovinečka na polícii. Vyšetrovateľ si ho predvolal kvôli prezidentskej kampani, počas ktorej mu bola ponúkaná štedrá finančná odmena za to, že by verejne podporil Petra Pellegriniho. Počas večera vyšlo najavo, že mu s takouto ponukou volala práve inluencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorá to následne na sociálnych sieťach potvrdila.
Šokujúca výpoveď Jovinečka: Priznal, kto mu ponúkal 30-tisíc eur za podporu Pellegriniho!
Zároveň však zdôraznila, že má čisté svedomie a nemá dôvod sa k celej situácii nevyjadrovať. K telefonátu doplnila, že bola v tom čase so známym, ktorý pracuje na kampaniach a hľadal kontakt na Jovanoviča. Zavolala mu a spýtala sa, či plánuje niekoho podporiť. Spomenula pritom sumu približne 10-tisíc eur, pričom zdôraznila, že určite nešlo o 30-tisíc. Zároveň tvrdí, že Jovanovič jej mal povedať, že ho už oslovila aj druhá strana, a to s vyššou ponukou. „Ja som na toto celé už zabudla. Ja som to úplne vypustila v tej danej sekunde aj z hlavy," uviedla.
Na celú situáciu reagoval aktuálne aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý takéto tvrdenia zásadne odmieta. „Odmietam takéto tvrdenie. Pravda a skutočná pravda je tá, že som žiadneho influencera ani influencerku nežiadal, aby mi vyjadrili svoju podporu. A pravda je aj to, že som žiadnemu influencerovi ani influencerke za to neponúkal ani nezaplatil žiadne peniaze. Priečilo by sa mi to, pretože voľby majú rozhodovať ľudia na základe svojho rozhodnutia a nie na základe toho, čo im povie ten, alebo oný influencer," vyjadril sa Pellegrini.
Taktiež podotkol, že je usmevné aj to, že Jovinečkovi proti strana mala vraj ponúknuť ešte viac. V dnešnej mediálnej dobe sa podľa jeho slov pravda dokazuje veľmi ťažko, a preto verí, že policajné vyšetrovanie bude pokračovať. „Ja sa mu absolútne nebránim a bude dokázané a ukáže sa v priamom prenose, že niekto klame, pretože ja som nikomu pred voľbami za ovplyvňovanie verejnej mienky cez influencerov neplatil a nikdy ani platiť nebudem," dodal na záver.
