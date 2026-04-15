Streda15. apríl 2026, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica

Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!

Prezident SR Peter Pellegrini. Zobraziť galériu (15)
Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Peter Pellegrini sa rozhodol reagovať na situáciu, ktorá sa do pozornosti znova dostala počas včerajšieho večera. Takáto je skutočná pravda!

Včera médiami obletela správa ohľadne vypovedania influencera Filipa Jovanoviča alias Jovinečka na polícii. Vyšetrovateľ si ho predvolal kvôli prezidentskej kampani, počas ktorej mu bola ponúkaná štedrá finančná odmena za to, že by verejne podporil Petra Pellegriniho. Počas večera vyšlo najavo, že mu s takouto ponukou volala práve inluencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorá to následne na sociálnych sieťach potvrdila. 

Zároveň však zdôraznila, že má čisté svedomie a nemá dôvod sa k celej situácii nevyjadrovať. K telefonátu doplnila, že bola v tom čase so známym, ktorý pracuje na kampaniach a hľadal kontakt na Jovanoviča. Zavolala mu a spýtala sa, či plánuje niekoho podporiť. Spomenula pritom sumu približne 10-tisíc eur, pričom zdôraznila, že určite nešlo o 30-tisíc. Zároveň tvrdí, že Jovanovič jej mal povedať, že ho už oslovila aj druhá strana, a to s vyššou ponukou. „Ja som na toto celé už zabudla. Ja som to úplne vypustila v tej danej sekunde aj z hlavy," uviedla.

Na celú situáciu reagoval aktuálne aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý takéto tvrdenia zásadne odmieta. „Odmietam takéto tvrdenie. Pravda a skutočná pravda je tá, že som žiadneho influencera ani influencerku nežiadal, aby mi vyjadrili svoju podporu. A pravda je aj to, že som žiadnemu influencerovi ani influencerke za to neponúkal ani nezaplatil žiadne peniaze. Priečilo by sa mi to, pretože voľby majú rozhodovať ľudia na základe svojho rozhodnutia a nie na základe toho, čo im povie ten, alebo oný influencer," vyjadril sa Pellegrini.

Taktiež podotkol, že je usmevné aj to, že Jovinečkovi proti strana mala vraj ponúknuť ešte viac. V dnešnej mediálnej dobe sa podľa jeho slov pravda dokazuje veľmi ťažko, a preto verí, že policajné vyšetrovanie bude pokračovať. „Ja sa mu absolútne nebránim a bude dokázané a ukáže sa v priamom prenose, že niekto klame, pretože ja som nikomu pred voľbami za ovplyvňovanie verejnej mienky cez influencerov neplatil a nikdy ani platiť nebudem," dodal na záver.

Viac o téme: Peter PellegriniZuzana Strausz PlačkováJovinečko Filip JovanovičPrezidentská kampaň
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Správy
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Košice

Zahraničné

Zahraničné
dromedar.sk
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné

Prominenti

Prezident SR Peter Pellegrini.
Domáci prominenti
Alessandra Ambrosio
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Bella Thorne
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
dromedar.sk
Zaujímavosti
Marjorie Hodnett Aylward
Zaujímavosti

Dobré správy

plnielanu.sk
Zdroj: Henima
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
plnielanu.sk
plnielanu.sk

Ekonomika

Šport

Reprezentácia
Ženský hokej
Formula 1
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavujeme
Ekonomika
Predstavujeme
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ľudské zdroje
Kariera.sk TS
Zaujímavé pracovné ponuky
Domáce

Varenie a recepty

Omelety
Nepečené dezerty

Technológie

Veda a výskum
Bezpečnosť
Výzbroj a zbrane
Vesmír

Bývanie

Pre kutilov

Stavba
Okrasná záhrada
Strecha
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Domáce
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu