MIMORIADNE Irán spustil masívny útok! Dramatické zábery z letiska v Kuvajte

TEHERÁN/KUVAJT/BAHRAJN - Situácia okolo najväčšej krajiny Blízkeho východu sa rapídne posunula k horšiemu. Od relatívneho upokojenia bojov medzi Iránom na jednej strane a USA a Izraelom na strane druhej, podnikol Teherán masívne raketové útoky na dvoch amerických spojencov v Perzskom zálive. Mala to byť odveta za útok na ropný tanker, ktorý smeroval do Iránu. Rakety zasiahli aj medzinárodné letisko v Kuvajte.
USA a Irán podnikli proti sebe najväčšie letecké útoky od prímeria v apríli. Útoky sa začali v utorok večer 2. júna. Američania použili podľa CNN raketu Hellfire a zasiahli ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Botswany, ktorý smerova do iránskeho prístavu Kharag. Ústredné velenie USA (CENTCOM) už stihlo vydať prehlásenie, že "loď narušila pravidlá americkej blokády iránskych prístavov".
Odveta nenechala na seba dlho čakať. Irán odpálil raketu na loď plaviacu sa pod vlajkou Libérie.
K eskalácii napätia však došlo najmä po útoku USA na iránsku pozemnú riadiacu stanicu na ostrove Kešm neďaleko Hormuzského prielivu. Až toto mal byť údajný dôvod, prečo Irán podnikol raketové útoky na blízkych spojencov USA v Perzskom zálive, Bahrajn a Kuvajt.
"Cieľom útoku bola americká letecká základňa v oblasti Piatej flotily USA v Bahrajne," uvádza iránska strana. Američania však vyhlasujú, že všetky iránske útoky zlyhali, pretože rakety a drony buď nedosiahli cieľ, alebo ich zachytila americká protivzdušná obrana.
Útok na letisko v Kuvajte
V dnešných skorých ranných hodinách došlo k bombardovaniu Medzinárodného letiska v Kuvajte. Z miesta nešťastia hlásia viacero zranených. Kuvajtské ministerstvo obrany informuje, že rakety zasiahli a poškodili Terminál 1. Po útoku bola prerušená letecká doprava. Útoky spôsobili značné škody, presný počet zranených sa ešte neuvádza.
Kuvajt raketové útoky odsúdil. Hovorca ministerstva obrany, brigádny generál Saud Abdulaziz Al-Otaibi, ich označil za "zločineckú iránsku agresiu". Informuje o tom Al Jazeera.
Ostreľovaný aj Bahrajn
Bahrajn medzitým vyhlásil, že zachytil tri iránske rakety a niekoľko útočných dronov, ktoré mierili na civilnú infraštruktúru. Vysokí predstavitelia krajiny ich opísali ako "systematickú agresiu". Armáda odsúdila útoky ako porušenie medzinárodného práva a dodala, že je pripravená naďalej chrániť celú krajinu.
"Generálne velenie bahrajnských obranných síl oznamuje, že je pripravené čeliť iránskej systematickej nepriateľskej kampani, ktorá využíva rakety a drony na zameranie civilných objektov v Bahrajnskom kráľovstve," uvádza sa vo vyhlásení.
Reakcia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rokovania s Iránom o ukončení vojny uviazli na mŕtvom bode, znie nasledovne: "Rozhovory medzi nami prebiehajú nepretržite!"