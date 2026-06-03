Brutálny útok v bratislavskej MHD: Vodič autobusu vykázal hlučného muža, ten ho fyzicky napadol!

BRATISLAVA – Cesta mestskou hromadnou dopravou v hlavnom meste sa cez víkend zmenila na poriadnu drámu. V nedeľu 31. mája 2026 sa v autobuse linky číslo 50 odohral incident, pri ktorom musel vodič čeliť brutálnemu fyzickému útoku priamo počas výkonu svojej služby. Agresívny cestujúci ho po napomenutí surovo napadol a udieral päsťou do tváre.
Všetko odštartovalo nevhodné správanie 29-ročného M. K. z Bratislavy, ktorý v autobuse obťažoval a otravoval ostatných cestujúcich. Vodič vozidla situáciu monitoroval a muža opakovane upozornil, aby sa správal slušne. Keď to nezabralo, šofér stratil trpezlivosť a výtržníka z autobusu nekompromisne vykázal.
To však mladého muža vytočilo do nepríčetnosti. Namiesto toho, aby z vozidla v tichosti odišiel, jeho agresívne správanie vygradovalo do otvoreného násilia. „Došlo k fyzickému napadnutiu údermi päsťou do tváre vodiča autobusu, po čom útočník z miesta utiekol,“ opísala šokujúce momenty bratislavská polícia.
Vodič po bitke zostal na mieste, zatiaľ čo agresor sa rýchlo stratil v uliciach mesta. Dlho sa však z anonymity netešil. Svedkovia incidentu totiž polícii poskytli dostatok informácií a detailný popis utekajúceho muža. Hliadky Policajného zboru okamžite spustili pátranie a už na nasledujúci deň, v pondelok 1. júna 2026, útočníka spozorovali a obmedzili na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných procesných úkonov putoval 29-ročný Bratislavčan rovno do cely policajného zaistenia.
Poverený policajt Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III už voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu výtržníctva. V súvislosti s týmto prípadom muži zákona dôrazne apelujú na verejnosť: ak ste svedkami podobného vyčíňania alebo agresie v hromadnej doprave či na ulici, neváhajte a bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.