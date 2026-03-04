MRAZIVÁ SPOVEĎ Borárosa: Takto reagoval, keď videl mŕtvu Moniku v nemocnici... Stále tomu neverí!

DUNAJSKÁ STREDA - Bol to pre všetkých obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala informácia o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrela bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárosa, Monika Jákliová. Od nehody uplynul viac ako mesiac a športovec opísal osudné chvíle. Takto reagoval, keď videl mŕtvu Moniku v nemocnici!
K tragédii došlo v stredu 21. januára nadránom na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. 31-ročná Monika z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu. Napriek rýchlej pomoci záchranárov zraneniam podľahla v nemocnici krátko pred 6. hodinou ráno.
Jej expartner sa aktuálne vyjadril pre maďarský portál story.hu a opísal osudné chvíle po nehode. „Bolo to v stredu ráno o 7:00. Práve som sa zobudil, pretože so mnou bola Zora a musel som ju odviezť do škôlky. Videl som, že volá jedna z Mončiných kamarátok. Zdvihol som telefón, ale ona len plakala a ja som nerozumel, čo hovorí. Požiadal som ju, aby hovorila zrozumiteľne. Nato sa ma opýtala, či viem, že Monika zomrela pri autonehode. Nerozumel som, čo hovorí!“ opísal hrozivý moment Boráros.
„Medzitým som videl, ako mi volá brat... V tej chvíli som si pomyslel, že sa naozaj muselo niečo stať, pretože je hasičom v Dunajskej Strede a ak má niekto nejaké informácie, tak určite on. Povedal, že Zorina mama tu už nie je. Počul som bratove slová, ale nerozumel som im. Úprimne, stále tomu nemôžem uveriť,“ priznal zápasník. Dcéru zaviezol do škôlky a tváril sa, že sa nič nedeje. Hovoril si, že neuverí, že je Monika mŕtva, kým ju neuvidí. Požiadal preto, aby naňho v nemocnici počkali.
Bol vraj presvedčený, že keď telo odkryjú, nebude to ona. Bohužiaľ sa najväčšie obavy potvrdili. „Pamätám si, že som nedokázal povedať nič iné, keď som ju videl, len: "Do pi*e!" Toto som opakoval stále dokola. Úplne nevedome. No ani vtedy som tomu ešte nedokázal uveriť. Musel som sa jej dotknúť. Položil som jej ruku na hlavu a potom sa vo mne začalo diať veľa vecí...“ opísal. Bolo vraj hrozné ju tak vidieť, no keby za ňou nešiel, nikdy by tomu neuveril.
„Najviac ma bolí, že máme dcéru, a to, že v jej živote už nikto nebude vedieť nahradiť Monči. Ani ja. Bolí ma, koľko krásnych momentov medzi mamou a dcérou sa už nikdy nestane. Už roky som s Monči nežil, ale stratil som mamu Zory,“ pokračoval Gábor s tým, že nikdy nedopustí, aby jeho dcéra zabudla na svoju mamu. A nenahradí ju ani jeho nová priateľka Dóra. Bude však rád, ak sa rozhodne o dcérku starať spolu s ním.
„Nechcem Dóre vnucovať úlohu matky, aj keď sa so Zorou už dávno prijali a milujú sa. A nechcem, aby moje dievčatko malo pocit, že niekto iný môže zaujať matkino miesto. Ale ak sa Dóra rozhodne starať sa o Zoru so mnou, budem najšťastnejší, pretože viem, ako dobre by sa tejto úlohy zhostila,“ dodal.