NOVÉ informácie o tragickej nehode Jákliovej (†31): Horúce telefonáty! Bola v núdzi?

BRATISLAVA - O expartnerke Borárosa po tragédii vychádzajú na povrch stále nové informácie. Občianska stráž Slovenskej republiky v sobotu večer zverejnila nové skutočnosti o jej nočnej jazde.
Jákliovej tragická nehoda má stále viac otáznikov ako odpovedí, nejasné je najmä to, kam išla v neskorom nočnom čase. Postupne sa však začínajú niektoré veci ozrejmovať. V sobotu večer zverejnila Občianska stráž Slovenskej republiky 8 minútové video, v ktorom vysvetľuje, čo sa mohlo v stredu v skorých ranných hodinách odohrať. Neoficiálne zistenia, ktoré nie sú preverené políciou, vychádzajú z výpovedí svedkov a informácií zhromaždených na žiadosť rodiny.
Z uvedeného vyplýva, že o 03:39 hod. sa Monika pokúsila telefonicky skontaktovať mladého muža meno T. R. Hovor bol neúspešný, pretože muž mal mobil v tichom režime. Pokúsil sa zavolať Monike späť ráno, ale už sa jej nevedel dovolať. „Podľa jeho výpovede musela byť v núdzi, pretože mali dobré vzťahy, ale nikdy predtým mu nevolala v noci,“ uviedol muž vo videu. „V tom čase sa Monika pokúsila kontaktovať aj iného muža J. K., s ktorým mala tiež dobré vzťahy. Okolo 03:53 došlo k dopravnej nehode. Pomoc dorazila na miesto asi o 11 minút a asi o 20 min. neskôr dorazil na miesto aj R. (snúbenec), ktorý sa mal zaujímať o jej mobil,“ vysvetlil.
Neskôr mal na miesto tragédie prísť aj rodinný známy, ktorému mala Monika v noci volať. Ten prevzal jej osobné veci. „R. nebol počas toho prítomný na mieste,“ dodala občianska stráž. Monikin mobil bol neskôr identifikovaný v oblasti Komárna a dá sa predpokladať, že ho mal jej partner. „Prvé dve správy jasne uvádzali miesto nehody. Následne prišli správy indikujúce pohyb telefónu, teda že zariadenie už nebolo na mieste nehody. Posledné upozornenie prišlo už z Komárna,“ prezradil Novému Času Boráros v rozhovore.
Trnavská krajská polícia vyzýva verejnosť a žiada o pomoc a spoluprácu pri vyšetrovaní tragickej nehody.