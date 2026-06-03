Obyčajné zakopnutie mu zničilo život: 14-ročný chlapec po návšteve trampolín ochrnul

LONDÝN - Mala to byť obyčajná zábava s rodinou. Namiesto toho sa deň na trampolínach zmenil na tragédiu, ktorá navždy zmenila život celej rodiny. Lekári rodičom oznámili správu, ktorú nechce počuť žiadny rodič.
Trampolínové parky patria medzi obľúbené miesta detí aj tínedžerov. Príbeh 14-ročného Eddieho Costeu z britského Peterboroughu však ukazuje, že aj zdanlivo nevinná zábava môže mať tragické následky.
K nehode došlo v januári počas návštevy trampolínového centra Flip Out. Podľa jeho mamy Stelly sa Eddie nepokúšal o žiadny nebezpečný trik ani skok. Osudným sa mu malo stať obyčajné zakopnutie na prechode medzi trampolínami. Po strate rovnováhy spadol hlavou do tvrdej prekážky nachádzajúcej sa v strede haly, píše The Sun.
Krátko nato prišiel telefonát, ktorý rodičom obrátil život naruby. „Eddie si necíti svoje telo,“ oznámil rodine jeho bratranec, ktorý bol pri nehode. Keď rodičia dorazili na miesto, pri synovi už zasahovali tri sanitky. Chlapec ležal na trampolíne, mal krv v ústach a nedokázal sa hýbať.
V nemocnici lekári zistili, že utrpel zlomeninu piateho krčného stavca (C5). Následné vyšetrenia odhalili aj vážne poškodenie miechy a prasknuté cievy v oblasti chrbtice. Eddie podstúpil viac ako šesťhodinovú operáciu, no následky boli katastrofálne. Lekári potvrdili ochrnutie.
Jeho mama priznáva, že najťažšie bolo vypočuť si prognózu odborníkov. „Povedali nám, že už nikdy nebudeme mať rovnakého syna, akého sme mali predtým,“ uviedla.
Ešte pred nehodou bol Eddie aktívny tínedžer. Venoval sa športu, stretával sa s kamarátmi a plánoval budúcnosť ako väčšina jeho rovesníkov. Dnes potrebuje pomoc pri najzákladnejších činnostiach.
Jeho matka, ktorá pracovala ako zdravotná sestra, musela opustiť zamestnanie a stala sa jeho opatrovateľkou na plný úväzok. Každých niekoľko hodín mu pomáha otáčať sa v posteli, pretože to sám nedokáže.
„Človek si nikdy neuvedomí, aké dôležité sú obyčajné veci, ako otočiť sa v posteli alebo prejsť sa po dome. Berieme ich ako samozrejmosť, až kým o ne neprídeme,“ povedala.
Rodina dnes zbiera finančné prostriedky na rehabilitácie a špeciálnu liečbu. Lekári síce nevylučujú určité zlepšenie stavu, no návrat k normálnemu životu je podľa nich veľmi neistý.
Prípad zároveň otvoril diskusiu o bezpečnosti trampolínových parkov. Eddieho mama tvrdí, že nejde o kritiku konkrétneho centra, ale o upozornenie pre ostatných rodičov. Chce, aby si uvedomili, že vážne úrazy môžu vzniknúť aj bez riskantných kúskov.
Prevádzkovateľ centra Flip Out vyjadril rodine ospravedlnenie a uviedol, že podobné incidenty sú veľmi zriedkavé. Spoločnosť zároveň oznámila, že okolnosti nehody preveruje.
Odborníci upozorňujú, že pri trampolínach patria medzi najzávažnejšie práve úrazy hlavy, krku a chrbtice. Hoci sú vážne nehody pomerne vzácne, ich následky môžu byť celoživotné.
Pre rodinu Costeovcov sa obyčajné popoludnie plné zábavy skončilo tragédiou, ktorá zmenila všetko. A príbeh mladého Eddieho dnes slúži ako bolestivé pripomenutie toho, že niekedy stačí jediná sekunda, aby sa celý život obrátil naruby.