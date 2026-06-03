Medvedica napadla muža (36), prevážal ho vrtuľník! Prvé DETAILY: Na mieste mal značiť trať kvôli ULTRAMARATÓNU

STRÁŇAVY - Na Hornom Považí došlo v utorok (2. 6.) k útoku medveďa na človeka. 36-ročný muž bol leteckými záchranármi prevezený do nemocnice. Podľa jeho slov šlo o medvedicu s mláďatami. Cez miesto, na ktorom šelma útočila, sa pritom o týždeň beží horský ultramaratón.
V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v utorok v podvečerných hodinách medveď človeka. Informáciu potvrdil starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pri Kojšovom buzogáni pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. „K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. Tridsaťšesťročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Muž mal utrpieť viaceré tržné a hryzné rany.
Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.
Muž mal značiť trať
Starosta pritom len deň predtým vydal upozornenie na medveďa. V pondelok (1. 6,) ráno totiž videli šelmu v blízkosti novej kolónie, za cintorínom. Starosta pre tnlive.sk dodal, že nevie, čo muž na mieste útoku robil. Podľa neho sa ale hovorí, že šiel značiť bežeckú trať kvôli pretekom.
Takéto tvrdenia, že na mieste pripravovali trať, sa objavili aj pod príspevkom na sociálnej sieti. Budúcu sobotu (13. 6.) sa tadiaľ beží ultramaratón Strečnianska mašľa. Či to ovplyvní už 8. ročník tohto podujatia zatiaľ nie je známe
Na mieste umiestnili monitorovacie zariadenie
Po utorkovom napadnutí umiestnili na mieste incidentu monitorovacie zariadenie. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá.
Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého (ZTMH) - Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. „Na mieste boli zaznamenané viaceré pobytové znaky medveďa hnedého - trus, rozhrabané mraveniská, taktiež bola na mieste útoku identifikovaná krv zraneného na tráve,“ spresnili. ZTMH - Fatra vykonal fotodokumentáciu miesta útoku a dôkladné preverenie miesta okolia útoku spoločne s hliadkou polície, či sa medveď nablízku nenachádza. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.