AKTUÁLNE Desivé zábery: USA zverejnili VIDEO zo zásahu obrovského tankera

WASHINGTON - Americká armáda zverejnila zábery zásahu tankera smerujúceho k iránskym brehom. Podľa Washingtonu posádka dlhé hodiny nereagovala na výzvy a pokúsila sa prelomiť námornú blokádu.
Obrovská loď pokračovala napriek varovaniam
Americké centrálne velenie CENTCOM zverejnilo video zachytávajúce útok na tanker M/T Lexie, ktorý sa podľa armády pokúsil dostať do oblasti iránskych prístavov napriek prebiehajúcej blokáde. Plavidlo plávajúce pod vlajkou Botswany malo počas približne 24 hodín ignorovať opakované výzvy amerických síl, aby zmenilo kurz. Napokon sa stalo terčom vojenského zásahu v medzinárodných vodách.
Raketa zasiahla strojovňu
Podľa informácií CENTCOM-u smeroval tanker k iránskemu ostrovu Charg, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie exportné terminály iránskej ropy. Práve tam môžu kotviť aj najväčšie tankery s veľkým ponorom.
Keď loď pokračovala v plavbe napriek upozorneniam, americké lietadlo odpálilo raketu Hellfire. Strela zasiahla strojovňu plavidla, čím ho vyradila z prevádzky.
Americké velenie síce neuviedlo typ nasadeného lietadla, no spôsob útoku podľa vojenských analytikov naznačuje, že mohlo ísť o stroj A-10 Thunderbolt II, ktorý je vybavený na podobné operácie.
Jeden z najväčších tankerov v oblasti
M/T Lexie patrí medzi mimoriadne veľké plavidlá. Loď meria približne 332 metrov a jej výtlak dosahuje viac než 157-tisíc ton. Práve veľkosť tankera mu umožňovala smerovať do oblastí, kde menšie terminály nestačia na obsluhu podobných kolosov.
Napätie v regióne rastie
K incidentu došlo len krátko pred nočnými iránskymi útokmi na Kuvajt. Spojené štáty následne podnikli odvetnú operáciu a podľa amerických zdrojov zasiahli veliteľské stanovište na ostrove Charg.
Situácia v oblasti Perzského zálivu tak zostáva mimoriadne napätá a vojenské operácie na oboch stranách pokračujú.
Desiatky lodí zmenili kurz
Americké velenie zároveň zverejnilo údaje o rozsahu námornej blokády. Od 13. apríla podľa CENTCOM-u odklonili zo smeru do Iránu alebo z Iránu celkovo 122 lodí.
Ďalších šesť plavidiel, ktoré odmietli rešpektovať vydané pokyny, americké sily zneškodnili alebo vyradili z prevádzky.
K incidentu s tankerom sa zatiaľ nevyjadrila ani vláda Botswany, ktorú o stanovisko požiadala britská BBC.