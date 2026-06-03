MIMORIADNE V prípade firmy Šalitrošovho brata ÚBOK vzniesol OBVINENIE: Státisícová škoda a sfalšované žiadanky?

BRATISLAVA/KOŠICE - Po májovej akcii Aurelia prichádza ďalší zásadný posun. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), ktorý akciu viedol, vzniesol v prípade podozrení z neoprávneného čerpania eurofondov obvinenia. Kauza sa týka projektu spoločnosti Nat design, za ktorou stojí Vladimír Šalitroš, brat štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Radomíra Šalitroša.
Polícia o novom procesnom kroku informovala na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ podľa nej obvinil jednu osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v súbehu so zločinom subvenčného podvodu. Podľa doterajších zistení mala byť štátu a Európskej únii spôsobená škoda vo výške takmer 863-tisíc eur.
Falošné údaje v žiadankách o dotáciu?
"Podľa doterajších zistení mali byť pri získavaní nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ predkladané nepravdivé alebo neúplné údaje o splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa. Spoločnosť mala mať v čase rozhodovania o poskytnutí finančného príspevku evidované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, napriek čomu mali byť príslušným orgánom predložené dokumenty deklarujúce splnenie podmienok na poskytnutie podpory," napísala polícia.
Vyšetrovanie sa sústreďuje na projekt financovaný z eurofondov, ktorého cieľom mala byť modernizácia výroby nábytku prostredníctvom nákupu nových technológií. Počas akcie Aurelia policajti zaistili technologické zariadenia, účtovnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady aj elektronické nosiče dát. Práve ich vyhodnocovanie zrejme viedlo k rozhodnutiu o vznesení obvinenia. Vyšetrovanie však pokračuje a nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie procesné úkony či nové zistenia.
RAZIA u brata Šalitroša z MIRRI: Prekvapený politik, čakal som to, budem sa rozprávať s ministrom a Ficom!
Časť techniky mala zostať uskladnená mimo prevádzky, v ktorej sa mal projekt uskutočniť. "V prípade preukázania viny hrozí za uvedený zločin trest odňatia slobody až na desať rokov," dodali policajné orgány.
Firma Nat design získala dotáciu ešte v období úradníckej vlády. Projekt mal podľa zmluvných dokumentov priniesť inováciu výrobného procesu a zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti. Vyšetrovatelia teraz preverujú, či deklarované výstupy projektu zodpovedali skutočnosti a či boli splnené podmienky na vyplatenie státisícovej podpory z európskych zdrojov.
Vznesenie obvinenia však automaticky ešte neznamená preukázanie viny. O prípadnej vine alebo nevine bude rozhodnúť až súd.
Šalitroš sa chcel porozprávať s premiérom a ministrom, hovoril aj o svojej budúcnosti v politike
Kauza zároveň získala výrazný politický rozmer. Radomír Šalitroš po policajnej razii tvrdil, že zásah očakával a naznačoval možné politické pozadie prípadu. Uviedol, že jeho brat mal byť v minulosti vystavený tlakom súvisiacim s vnútrokoaličnými konfliktmi. Na podporu týchto tvrdení však nepredložil verejne dostupné dôkazy. "V auguste 2024 prebehla kontrola na mieste. Krátko po, počas jednej jesennej nedele, kontaktovali môjho brata dvaja muži z pozadia strany Hlas s jasným odkazom: 'ak prestanem rebelovať a budem „poslušný“, kontrola dopadne dobre a všetko bude v poriadku.' Rebelovať som neprestal," povedal už skôr pre denník Korzár Šalitroš.
"Napriek tomu stále verím, že minister vnútra a predseda vlády majú záujem presvedčiť verejnosť, že Slovensko nie je krajinou selektívnej spravodlivosti a politických objednávok. Aj preto sa definitívne rozhodnem o svojom ďalšom politickom pôsobení až po osobnom rozhovore s nimi," dodal vážne pre denník Šalitroš z MIRRI.