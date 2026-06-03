Streda3. jún 2026, meniny má Karolína, Kevin, zajtra Lenka

Čaká nás astronomická lahôdka: Venuša a Jupiter budú najbližšie k sebe... Už o pár dní! To nie je všetko

Nočné svietiace oblaky a dvojica jasných planét nad Sečskou priehradou v júni 2015 Zobraziť galériu (5)
Nočné svietiace oblaky a dvojica jasných planét nad Sečskou priehradou v júni 2015 (Zdroj: Petr Horálek/FÚ v Opavě)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

OPAVA - V priebehu júna budeme môcť na neskorej večernej oblohe za súmraku nízko nad severozápadom pozorovať Venušu a Jupiter v tesnej uhlovej blízkosti. Ide o najjasnejšie planéty Slnečnej sústavy. Najbližšie k sebe sa budú javiť v utorok 9. júna, keď ich bude deliť len približne jeden a pol stupňa. Jún je zároveň mesiacom, počas ktorého sa za súmraku aj pred úsvitom môžu najmä nízko nad severným obzorom objavovať pozoruhodné nočné svietiace oblaky.

Júnová obloha prinesie mimoriadne atraktívne astronomické úkazy, ktoré budú viditeľné aj voľným okom. Ako vyplýva z tlačovej správy Fyzikálneho ústavu v Opave a fotografa a astronóma Petra Horálka, čaká nás jedno z najfotogenickejších „stretnutí“ planét za posledné roky.

Večerné „stretnutie“ najjasnejších planét

Planéty Jupiter a Venuša dominujú večernej oblohe už niekoľko týždňov. Sú viditeľné už za súmraku a pozorovať ich možno až do neskorých nočných hodín, keď zapadajú za severozápadným obzorom. K ich najtesnejšiemu uhlovému priblíženiu dôjde v utorok 9. júna 2026 vo večerných hodinách.

Na oblohe budú mať vzájomnú vzdialenosť len 1,5° (približne tri mesačné úplnky vedľa seba). Samotné maximum nastane ešte počas dňa o 14:35 SELČ, no aj po súmraku budú planéty stále veľmi blízko pri sebe. Navyše sa budú nachádzať pri tzv. „zlatej bráne ekliptiky“, takže zostanú nad obzorom pomerne dlho.

Vzácna konjunkcia v utorok 9. júna večer

Jasná dvojica sa objaví nad západným obzorom okolo 21:30 SELČ (čas sa môže líšiť o niekoľko minút podľa miesta pozorovania). Slabší Jupiter bude ležať južne — teda vľavo dole — od výrazne jasnejšej Venuše. Pri pohľade voľným okom budú veľmi nápadné a viditeľné aj z miest až do ich západu okolo 23:30 SELČ.

Konjunkciu Venuše a Jupitera 9. júna 2026 doplní Merkúr, Castor, Pollux a tiež hviezdokopa M44
Zobraziť galériu (5)
Konjunkciu Venuše a Jupitera 9. júna 2026 doplní Merkúr, Castor, Pollux a tiež hviezdokopa M44  (Zdroj: Petr Horálek/FÚ v Opavě/Stellarium)

Planéty však nebudú na oblohe samy. Ako sa bude stmievať, nízko nad severozápadom sa objaví aj slabší Merkúr, ktorý zapadne približne okolo 23. hodiny. Severne od dvojice Jupiter–Venuša budú jasné hviezdy Castor a Pollux zo súhvezdia Blížencov. Východne od nich bude možné v triédri nájsť aj otvorenú hviezdokopu M44 (ľudovo „Jasličky“ alebo „Včelí úľ“). Pôjde o mimoriadne fotogenický pohľad, ktorý sa dá ľahko zachytiť aj smartfónom.

Keďže načasovanie konjunkcie pripadá na obdobie výskytu nočných svietiacich oblakov, nie je vylúčené, že sa v okolí tohto dátumu objavia aj NLC. Ďalšia večerná konjunkcia týchto dvoch planét nastane až 7. septembra 2029.

V ďalekohľade uvidíme „ovál“ Venuše a mesiace Jupitera

V menšom astronomickom ďalekohľade (priemer nad 10 cm) bude 9. júna možné sledovať Jupiter aj Venušu v jednom zornom poli. Venuša sa ukáže ako jasný belavý ovál s fázou podobnou Mesiacu medzi prvou štvrťou a splnom.

Jupiter bude viditeľný ako kotúč s atmosférickými pásmi a v jeho blízkosti sa v jednej línii objavia tri z jeho galileovských mesiacov — Európa, Io a Ganymedes. Štvrtý, Európa, sa bude pri pohľade väčšími teleskopmi premietať priamo pred planétu.

Ďalšia zaujímavá konštelácia 17. júna

O osem dní neskôr, v stredu 17. júna 2026, len štyri dni pred letným slnovratom, nastane ďalší pozoruhodný úkaz. Veľmi nízko nad severozápadným obzorom medzi 22. a 23. hodinou SELČ bude možné vidieť v takmer dokonalej priamke Merkúr, jasný Jupiter a výraznú Venušu. Pri Venuši sa navyše objaví tenký srp Mesiaca s popolavým svitom.

Uskupenie Venuše, Jupitera, Mesiaca, Merkúra, Castora a Polluxa 17. júna 2026 na večernej oblohe za súmraku
Zobraziť galériu (5)
Uskupenie Venuše, Jupitera, Mesiaca, Merkúra, Castora a Polluxa 17. júna 2026 na večernej oblohe za súmraku  (Zdroj: Petr Horálek//FÚ v Opavě/Stellarium)

Vyhliadajte pozoruhodné nočné svietiace oblaky

Od začiatku júna približne do polovice júla sa v strednej Európe každoročne naskytá možnosť pozorovať nezvyčajný typ oblačnosti — nočné svietiace oblaky (NLC). Na rozdiel od bežných oblakov sa nachádzajú mimoriadne vysoko, približne 85 km nad zemským povrchom, a cez deň nie sú vôbec viditeľné. Pozorovateľné sú len za súmraku alebo úsvitu, keď ich osvetľuje Slnko nachádzajúce sa hlboko pod obzorom. Vynikajú ako belavé, striebristé či elektricky modré závoje nízko nad severným obzorom proti tmavej oblohe.

Nočné svietiace oblaky 23. júna 2024 nad obcou Záhradné na východnom Slovensku
Zobraziť galériu (5)
Nočné svietiace oblaky 23. júna 2024 nad obcou Záhradné na východnom Slovensku  (Zdroj: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě)

Najčastejšie sa objavujú v týždňoch okolo letného slnovratu, ktorý tento rok pripadá na 21. júna. Ak sú výrazné, dajú sa zachytiť aj fotoaparátom v smartfóne.

Bežné oblaky sa nachádzajú maximálne do výšky 15 km (pri búrkových výnimočne do 20 km), nočné svietiace oblaky až v mezosfére — teda okolo 85 km. Vznikajú len vtedy, keď je v tejto vrstve atmosféry stabilná teplota okolo –130 °C, čo nastáva práve okolo slnovratu.

Nočné svietiace oblaky 5. júla 2020 nad rybníkom Hrádek
Zobraziť galériu (5)
Nočné svietiace oblaky 5. júla 2020 nad rybníkom Hrádek  (Zdroj: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě)

Vplyv sopiek aj štartov rakiet

NLC vznikajú nabalovaním ľadových kryštálikov na prachové častice, ktoré v tejto výške zanechal meteorický prach, sopečné erupcie (napríklad materiál z erupcie sopky Tonga) alebo aj ľudská činnosť. Ľad sa vytvára najmä reakciou atmosférického kyslíka s vodíkom pod vplyvom slnečného žiarenia či fotochemickým rozpadom metánu.

V minulom roku sa špekulovalo, že ich výskyt môže súvisieť s nadmerným počtom štartov rakiet, najmä Falcon Heavy od SpaceX, no táto hypotéza zatiaľ potvrdená nebola. Isté však je, že ich výskyt súvisí aj s ľudskou priemyselnou činnosťou — NLC sa začali výrazne objavovať od roku 1885, teda počas priemyselnej revolúcie. Podľa nedávnych štúdií (napr. v Geophysical Research Letters) súvisí ich zvýšený výskyt aj s zrýchľujúcou sa zmenou klímy.

Kedy a kde ich hľadať a ako ich fotografovať

Nočné svietiace oblaky samy o sebe nesvietia — len rozptyľujú svetlo Slnka pod obzorom. Keďže ležia vo výške okolo 85 km, Slnko musí byť 6° až 16° pod obzorom. V našich zemepisných šírkach ich možno pozorovať:

  • večer medzi 22:00 a polnocou,
  • ráno medzi 2:00 a 4:00 SELČ,
  • vždy nad severným obzorom (od SZ po SV).

Ich výskyt sa nedá predpovedať, preto je potrebné pravidelne sledovať severný obzor alebo webkamery orientované týmto smerom. Ak sa na kamerách objavia štruktúry pripomínajúce NLC, pozorovateľ má niekoľko desiatok minút na to, aby úkaz zachytil.

NLC sú fotograficky veľmi výrazné, keďže sa objavujú počas súmraku či úsvitu, keď je obloha ešte svetlá. Ak sú nízko nad obzorom, je vhodný svetelný objektív a statív. Pri rozsiahlych NLC často postačí aj smartfón v panoramatickom režime. Najkrajšie snímky vznikajú, keď sa oblaky komponujú s pozemskými objektmi — vodnou hladinou, mestskými pamiatkami či stromami. 

Ďalšie vzácne úkazy v roku 2026

Konjunkcie jasných planét a nočné svietiace oblaky sú len časťou úkazov, ktoré bude možné v roku 2026 pozorovať. V lete nás čaká aj zatmenie Slnka, meteorický roj Perzeíd či zatmenie Mesiaca. Kompletný prehľad nájdete na webovej stránke.

Viac o téme: AstronómiaJupiterVenuša
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Obyvateľov prekvapili silné výbuchy, triasla sa zem: Na miesto dopadol meteor letiaci obrovskou rýchlosťou
Zahraničné
Raketa spoločnosti Blue Origin
VIDEO Brutálne zábery z Floridy: Výbuch rakety miliardára Bezosa v priamom prenose! Vypuklo ohnivé peklo
Zahraničné
Ilustračné foto
Čo sa chystá na Mesiaci? NASA plánuje niečo, čo môže prepísať budúcnosť vesmíru
Zaujímavosti
Megaraketa Starship od SpaceX
Raketa Starship spoločnosti SpaceX absolvovala dvanásty skúšobný let
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brutálny útok v bratislavskej MHD
Brutálny útok v bratislavskej MHD
Správy
Tréner Prešova Radoslav Antl po zisku titulu: Zaslúžili sme si vyhrať, ale klobúk dole pred Bojnicami
Tréner Prešova Radoslav Antl po zisku titulu: Zaslúžili sme si vyhrať, ale klobúk dole pred Bojnicami
Zoznam TV
Tréner Bojníc Tomáš Mažár po prehre s Prešovom: Mrzí nás domáca prehra, ale pocity sú výborné
Tréner Bojníc Tomáš Mažár po prehre s Prešovom: Mrzí nás domáca prehra, ale pocity sú výborné
Zoznam TV

Domáce správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Ilustračné foto
Medvedica napadla muža (36), prevážal ho vrtuľník! Prvé DETAILY: Na mieste mal značiť trať kvôli ULTRAMARATÓNU
Domáce
Peter Stachura a Robert
KDH volá Kaliňáka do parlamentu: Mal by sa prísť zodpovedať za prešovskú nemocnicu
Domáce
Požiar budovy v Seredi spôsobil škodu 50 000 eur – zasahovali desiatky hasičov
Požiar budovy v Seredi spôsobil škodu 50 000 eur – zasahovali desiatky hasičov
Trnava

Zahraničné

USA zasiahli obrovský ropný
AKTUÁLNE Desivé zábery: USA zverejnili VIDEO zo zásahu obrovského tankera
Zahraničné
FOTO Irán podnikol útoky na
MIMORIADNE Irán spustil masívny útok! Dramatické zábery z letiska v Kuvajte
Zahraničné
Radoslaw Sikorski a Volodymyr
Zelenskyj pod paľbou kritiky z Poľska: Spor o UPA vyvolal napätie medzi spojencami
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Dronové útoky na Petrohrad
Petrohrad v plameňoch: Leteli k nemu desiatky dronov! Má tam vystúpiť Putin
Zahraničné

Prominenti

FOTO Monika Jákliová (†31) zomrela
Jákliovej (†31) snúbenec 4 mesiace po jej smrti: Záhadné FOTO s novou kráskou?!
Domáci prominenti
Smutná správa zo sveta
Smutná správa zo sveta hudby: Zomrel známy spevák... Pár dní po mozgovej príhode!
Zahraniční prominenti
Ruské duo t.A.T.u. dnes:
Ruské duo t.A.T.u. dnes: FOTO Jedna prirodzená, druhá plastiková!
Zahraniční prominenti
FOTO Finále Let's dance, Kristína
Zúfalstvo markizáckej herečky: Už má toho dosť... Odkaz arogantným ľuďom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočné svietiace oblaky a
Čaká nás astronomická lahôdka: Venuša a Jupiter budú najbližšie k sebe... Už o pár dní! To nie je všetko
Zaujímavosti
Obyčajné zakopnutie mu zničilo
Obyčajné zakopnutie mu zničilo život: 14-ročný chlapec po návšteve trampolín ochrnul
Zaujímavosti
Zakázali by ste deťom
Zakázali by ste deťom mobily v školách? Poľsko chce, aby ich nepoužívali ani cez prestávky
Zaujímavosti
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby môžu prekvapiť: Nejde len o zabúdanie!
vysetrenie.sk

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch
Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch
Bez bločku a lacnejšie? Slováci to povedali na rovinu, štát má veľký problém! (prieskum)
Bez bločku a lacnejšie? Slováci to povedali na rovinu, štát má veľký problém! (prieskum)
Absolútne nepochopenie vážnosti situácie: Firmy posielajú vláde po zverejnení opatrení štipľavé slová!
Absolútne nepochopenie vážnosti situácie: Firmy posielajú vláde po zverejnení opatrení štipľavé slová!
oPeniazochindex: Finančné zdravie Slovákov sa zlepšuje, mladé rodiny však zostávajú pod tlakom
oPeniazochindex: Finančné zdravie Slovákov sa zlepšuje, mladé rodiny však zostávajú pod tlakom

Šport

Šanca aj pre Slafkovského ukázať sa celej lige: NHL prichádza so zaujímavou zmenou
Šanca aj pre Slafkovského ukázať sa celej lige: NHL prichádza so zaujímavou zmenou
NHL
Leclercova budúcnosť je spečatená: Ostáva vo Ferrari, alebo vyskúša prestupový kolotoč?
Leclercova budúcnosť je spečatená: Ostáva vo Ferrari, alebo vyskúša prestupový kolotoč?
Formula 1
Veľký návrat po zostupe Burnley? Dúbravka zvažuje svoje ďalšie kroky v kariére
Veľký návrat po zostupe Burnley? Dúbravka zvažuje svoje ďalšie kroky v kariére
Slováci v zahraničí
Má zrýchliť hru a zabrániť zbytočným zraneniam: Futbalové MS prinesú veľkú novinku
Má zrýchliť hru a zabrániť zbytočným zraneniam: Futbalové MS prinesú veľkú novinku
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
Klasické testy
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
Klasické testy
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Motivácia a inšpirácia
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Pracovné prostredie
Výpoveďou to nekončí, ale začína: Ako nájsť správny smer, keď sa po odchode z práce ocitnete v slepej uličke?
Výpoveďou to nekončí, ale začína: Ako nájsť správny smer, keď sa po odchode z práce ocitnete v slepej uličke?
Kariérne poradenstvo
Sekol vás chrbát pri dvíhaní krabice? Škola chrbta v praxi: Ako správne dvíhať bremená a nezničiť si platničky
Sekol vás chrbát pri dvíhaní krabice? Škola chrbta v praxi: Ako správne dvíhať bremená a nezničiť si platničky
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Rady a tipy
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Ovocné dezerty

Technológie

Volá ti mama, alebo podvodník s jej hlasom? Google práve uvoľňuje pre Android funkciu, ktorá môže odhaliť falošný hovor
Volá ti mama, alebo podvodník s jej hlasom? Google práve uvoľňuje pre Android funkciu, ktorá môže odhaliť falošný hovor
Aplikácie a hry
Z našej Slnečnej sústavy mohla zmiznúť celá obria planéta. Pred odchodom mala rozhádzať dráhy planét aj mesiacov
Z našej Slnečnej sústavy mohla zmiznúť celá obria planéta. Pred odchodom mala rozhádzať dráhy planét aj mesiacov
Vesmír
Zelenskyj oslovil Silicon Valley: Vy prineste umelú inteligenciu, my bojové skúsenosti. V hre je najsilnejšie vojenské partnerstvo na svete
Zelenskyj oslovil Silicon Valley: Vy prineste umelú inteligenciu, my bojové skúsenosti. V hre je najsilnejšie vojenské partnerstvo na svete
Moderná vojna a konflikty
Tisíce webov infikovala nová hackerská kampaň DriveSurge. Stačí naletieť na toto bežné potvrdenie a hackeri sa ti môžu dostať do zariadenia
Tisíce webov infikovala nová hackerská kampaň DriveSurge. Stačí naletieť na toto bežné potvrdenie a hackeri sa ti môžu dostať do zariadenia
Bezpečnosť

Bývanie

Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru

Pre kutilov

Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Zelenina a ovocie
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Zateplenie
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farba leta 2026? Butter yellow ide do úzadia, fashion svet si zamiloval nový odtieň
Móda
Farba leta 2026? Butter yellow ide do úzadia, fashion svet si zamiloval nový odtieň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Medvedica napadla muža (36), prevážal ho vrtuľník! Prvé DETAILY: Na mieste mal značiť trať kvôli ULTRAMARATÓNU
USA zasiahli obrovský ropný
Zahraničné
AKTUÁLNE Desivé zábery: USA zverejnili VIDEO zo zásahu obrovského tankera
Irán podnikol útoky na
Zahraničné
MIMORIADNE Irán spustil masívny útok! Dramatické zábery z letiska v Kuvajte
Šimečkova mama má na
Domáce
Šimečkova mama má na krku nový problém: Exekúcia už aj zo strany verejnoprávnej televízie!

Ďalšie zo Zoznamu