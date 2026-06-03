Z trosky je brutálna šupa! Britney Spears zmenila imidž a môže za to tento hot muž!

LOS ANGELES - Speváčka Britney Spears sa môže pochváliť výraznou zmenou vzhľadu, za ktorou stojí hviezdny kaderník Chris Appleton. Ten si do svojho portfólia pripísal ďalší veľký úspech, keď mu svoje vlasy zverila jedna z najväčších popových ikon posledných desaťročí.
Chris Appleton je aktuálne najžiadanejší kaderník Ameriky! Jeho služby využívajú mnohé známe mená, no on sa na sociálnej sieti zdôveril, že už dlho sníval o tom, mať v rukách práve Britney! Priznal, že ako chlapec vyrastajúci v Anglicku počúval jej hudbu a nikdy by mu nenapadlo, že raz bude práve on stáť za jej novým účesom. Speváčku označil nielen za ikonu, ale aj za mimoriadne láskavého a srdečného človeka.
Výsledkom ich spolupráce je elegantnejší a modernejší vzhľad. Britney sa po prvýkrát predstavila s dokonale vyhladenými a zároveň predĺženými vlasmi, ktoré jej dodali svieži a sofistikovaný imidž. Práve táto premena môže symbolizovať začiatok novej kapitoly v jej živote.
Nový účes a celková vizuálna zmena prichádzajú v období, keď sa speváčka snaží uzavrieť turbulentné obdobie a posunúť sa ďalej. Fanúšikovia preto jej premenu vnímajú nielen ako módny krok, ale aj ako jasný signál, že Britney chce obrátiť list a vstúpiť do novej etapy svojho života s novou energiou a sebavedomím.
Chris Appleton, ktorý sa stará aj o vlasy takých celebrít akými sú napríklad Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Jennifer Lopez či Nicole Kidman. Nuž a najnovšie aj Britney doprial premenu, ktorá okamžite zaujala médiá aj jej priaznivcov po celom svete. Britney sa tak po prvýkrát ukázala s vyhladenými a čerstvo predĺženými vlasmi. S touto premenou prišla takmer mesiac po tom, čo prijala dohodu o vine a treste, aby sa vyhla väzeniu, keďže 4. marca ju totiž opäť zadržali za šoférovanie pod vplyvom alkoholu.