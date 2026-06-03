Jákliovej (†31) snúbenec 4 mesiace po jej smrti: Záhadné FOTO s novou kráskou?!

DUNAJSKÁ STREDA - Niekoľko mesiacov po tragickej smrti Moniky Jákliovej sa okolo jej bývalého snúbenca Roderika začínajú objavovať nové špekulácie. Podnikateľ v poslednom období zverejňuje na sociálnych sieťach čoraz viac fotografií s atraktívnou brunetkou.
Tragická smrť Moniky Jákliovej v januári hlboko zasiahla nielen jej najbližších, ale aj širokú verejnosť. Mladá žena podľahla vážnym zraneniam, ktoré utrpela pri tragickej dopravnej nehode. Jej náhly odchod vyvolal vlnu smútku a množstvo reakcií od ľudí, ktorí ju poznali osobne alebo sledovali jej život prostredníctvom sociálnych sietí. V čase svojej smrti bola zasnúbená s podnikateľom Roderikom, s ktorým plánovala spoločnú budúcnosť. Práve on patril medzi tých, ktorých strata zasiahla najviac.
Svoje emócie neskrýval ani počas poslednej rozlúčky a verejne sa vyjadril aj na sociálnych sieťach. „Bola si moja nevesta, moja spriaznená duša, s ktorou som plánoval budúcnosť,“ napísal v tom čase na sociálnu sieť. Kým jej bývalý partner Gábor Boráros a ich spoločná dcéra Zora sa s bolestivou stratou stále vyrovnávajú, zdá sa, že Roderik sa po niekoľkých mesiacoch od tragédie posunul vo svojom osobnom živote šokujúco ďalej. V posledných týždňoch totiž jeho aktivita na sociálnych sieťach vyvoláva čoraz viac otázok a špekulácií o novej žene po jeho boku.