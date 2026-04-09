Helga z Dunaja takýto darček nečakala: Od manžela dostala luxusné... veď vyzerá ako cukrík!

BRATISLAVA - Herečka Jana Majeská, ktorá hviezdi ako Helga v seriáli Dunaj, k vašim službám, neverila vlastným očiam. Manžel jej totižto pripravil prekvapenie, ktoré ju úplne dostalo – luxusné autíčko v neuveriteľnej farbe.
Po tom, čo Helga prežila partizánske väznenie v odľahlej chatrči, sa zdá, že seriálový manžel Walter Klaus, ktorého stvárňuje herec Ján Koleník, sa jej snaží aspoň čiastočne vynahradiť všetky krivdy a ukázať svoju starostlivosť.
Najskôr jej priviedol späť dcéru Elizu, ktorú mal „odpratať“, a teraz jej pripravil poriadne luxusné prekvapenie. „Ja nie som veľký autičkár, ale toto autíčko ma úplne dostalo, malinké, so sklápacou strechou v neuveriteľnej farbe, údajne pôvodnej. Ledva som sa v kožuchu do neho zmestila. Ak by počas natáčania nemrzlo, vozila by som sa v ňom od rána do večera,“ priznala seriálová Helga.
Autíčko má pritom unikátnu históriu. „Vozidlo bolo nájdené v Českej republike, práve armáda SS ho nechala počas vojny a zamenila za nejaké iné funkčné vozidlo. Našlo sa v stodole, následne sa zrekonštruovalo a doviezlo na Slovensko. Netradičná ružová farba je originál Mercedes farba, ktorá sa začala používať až v 50. rokoch. Prechádzajúci majiteľ si ho dal zrenovovať pre svoju manželku na jej narodeniny,“ prezradil terajší majiteľ vozidla.
Už dnes večer sa presvedčíme na vlastné oči, ako si Helga užíva svoje nové luxusné autíčko – nezmeškajte Dunaj, k vašim službám, utorky a štvrtky o 20.30 na Markíze.
